Ott van a vízben és az ételben is, nemcsak a testet, az elmét is megbetegítheti

Meglepő fordulat: egy rost segíthet

A kutatás egyik legérdekesebb része a lehetséges védekezés volt. A tudósok egy GOS nevű prebiotikus rostot adtak az egereknek, és azt tapasztalták, hogy több, mikroműanyag okozta káros hatás is mérséklődött. A GOS, vagyis galakto-oligoszacharid ugyanis egy olyan rostfajta, amely a jótékony bélbaktériumokat táplálja. A vizsgálatban:

helyreállította a mikrobiom egyensúlyát,

növelte a hasznos baktériumok számát,

fokozta a szerotonintermelést,

növelte a butirát mennyiségét,

és javította az állatok memóriáját, illetve hangulatát.

Nem csodaszer, nem bizonyított, hogy az emberek számára is tökéletes terápia lenne, de utal arra, hogy a mikrobiomot lehet segíteni megfelelő táplálkozással.

Bélbarát táplálkozás

A bélbarát táplálkozás egészen egyszerű, hiszen a GOS nevű prebiotikus rost természetesen is megtalálható bizonyos ételekben, főleg hüvelyesekben és fermentált tejtermékekben. Ilyen például:

a csicseriborsó,

a lencse,

a bab,

a szójabab,

a káposzta,

a brokkoli,

a cékla,

a savanyú káposzta

a kimchi

Sok élelmiszerhez külön hozzá is adják: probiotikus joghurtokhoz, italokhoz vagy fehérjeszeletekhez. Az összetevők között általában GOS vagy galakto-oligoszacharid néven szerepel.

A mikrobiom számára ezen kívül kifejezetten kedvező lehet az inulin, a frukto-oligoszacharid, a pektin is. Ezek is megtalálhatók egészen hétköznapi ételekben, pektin például az almában. Egy mikrobiom-barát nap például egészen egyszerűen kinézhet így: reggelire zabkása almával és natúr joghurttal vagy kefír banánnal, lencsefőzelék ebédre, vacsorára csicseriborsó-krém, mellé savanyított zöldségek.

A mikroműanyag ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen része a modern életnek. De mérsékelni tudunk káros hatásain. Segíthet, ha kevesebb műanyag csomagolást használunk, ha nem műanyag dobozban melegítjük az ételt, ha támogatjuk a mikrobiomot rostban gazdag étrenddel.