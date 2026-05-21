Ott van a vízben és az ételben is, nemcsak a testet, az elmét is megbetegítheti

Ott van a vízben, az ételeinkben és emiatt az emberi szervezetben is. Pedig nagyon káros: a mikroműanyag az új kutatások szerint veszélyesebb lehet, mint eddig hittük, mert az agyunkra és a mentális állapotunkra is hatással lehet. Ám lehet ellene védekezni, méghozzá néhány egészen hétköznapi étellel.

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 21. 5:25
Forrás: Pexels
Meglepő fordulat: egy rost segíthet

kutatás egyik legérdekesebb része a lehetséges védekezés volt. A tudósok egy GOS nevű prebiotikus rostot adtak az egereknek, és azt tapasztalták, hogy több, mikroműanyag okozta káros hatás is mérséklődött. A GOS, vagyis galakto-oligoszacharid ugyanis egy olyan rostfajta, amely a jótékony bélbaktériumokat táplálja. A vizsgálatban:

  • helyreállította a mikrobiom egyensúlyát,
  • növelte a hasznos baktériumok számát,
  • fokozta a szerotonintermelést,
  • növelte a butirát mennyiségét,
  • és javította az állatok memóriáját, illetve hangulatát.

Nem csodaszer, nem bizonyított, hogy az emberek számára is tökéletes terápia lenne, de utal arra, hogy a mikrobiomot lehet segíteni megfelelő táplálkozással. 

Bélbarát táplálkozás

A bélbarát táplálkozás egészen egyszerű, hiszen a GOS nevű prebiotikus rost természetesen is megtalálható bizonyos ételekben, főleg hüvelyesekben és fermentált tejtermékekben. Ilyen például:

  • a csicseriborsó,
  • a lencse,
  • a bab,
  • a szójabab,
  • a káposzta,
  • a brokkoli,
  • a cékla,
  • a savanyú káposzta
  • a kimchi

Sok élelmiszerhez külön hozzá is adják: probiotikus joghurtokhoz, italokhoz vagy fehérjeszeletekhez. Az összetevők között általában GOS vagy galakto-oligoszacharid néven szerepel.

A mikrobiom számára ezen kívül kifejezetten kedvező lehet az inulin, a frukto-oligoszacharid, a pektin is. Ezek is megtalálhatók egészen hétköznapi ételekben, pektin például az almában. Egy mikrobiom-barát nap például egészen egyszerűen kinézhet így: reggelire zabkása almával és natúr joghurttal vagy kefír banánnal, lencsefőzelék ebédre, vacsorára csicseriborsó-krém, mellé savanyított zöldségek.

A mikroműanyag ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen része a modern életnek. De mérsékelni tudunk káros hatásain. Segíthet, ha kevesebb műanyag csomagolást használunk, ha nem műanyag dobozban melegítjük az ételt, ha támogatjuk a mikrobiomot rostban gazdag étrenddel.

 

