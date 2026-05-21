Ott van a vízben és az ételben is, nemcsak a testet, az elmét is megbetegítheti

Meglepő fordulat: egy rost segíthet
A kutatás egyik legérdekesebb része a lehetséges védekezés volt. A tudósok egy GOS nevű prebiotikus rostot adtak az egereknek, és azt tapasztalták, hogy több, mikroműanyag okozta káros hatás is mérséklődött. A GOS, vagyis galakto-oligoszacharid ugyanis egy olyan rostfajta, amely a jótékony bélbaktériumokat táplálja. A vizsgálatban:
- helyreállította a mikrobiom egyensúlyát,
- növelte a hasznos baktériumok számát,
- fokozta a szerotonintermelést,
- növelte a butirát mennyiségét,
- és javította az állatok memóriáját, illetve hangulatát.
Nem csodaszer, nem bizonyított, hogy az emberek számára is tökéletes terápia lenne, de utal arra, hogy a mikrobiomot lehet segíteni megfelelő táplálkozással.
Bélbarát táplálkozás
A bélbarát táplálkozás egészen egyszerű, hiszen a GOS nevű prebiotikus rost természetesen is megtalálható bizonyos ételekben, főleg hüvelyesekben és fermentált tejtermékekben. Ilyen például:
- a csicseriborsó,
- a lencse,
- a bab,
- a szójabab,
- a káposzta,
- a brokkoli,
- a cékla,
- a savanyú káposzta
- a kimchi
Sok élelmiszerhez külön hozzá is adják: probiotikus joghurtokhoz, italokhoz vagy fehérjeszeletekhez. Az összetevők között általában GOS vagy galakto-oligoszacharid néven szerepel.
A mikrobiom számára ezen kívül kifejezetten kedvező lehet az inulin, a frukto-oligoszacharid, a pektin is. Ezek is megtalálhatók egészen hétköznapi ételekben, pektin például az almában. Egy mikrobiom-barát nap például egészen egyszerűen kinézhet így: reggelire zabkása almával és natúr joghurttal vagy kefír banánnal, lencsefőzelék ebédre, vacsorára csicseriborsó-krém, mellé savanyított zöldségek.
A mikroműanyag ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen része a modern életnek. De mérsékelni tudunk káros hatásain. Segíthet, ha kevesebb műanyag csomagolást használunk, ha nem műanyag dobozban melegítjük az ételt, ha támogatjuk a mikrobiomot rostban gazdag étrenddel.
