Magyar Péterék elengedhetik a külhoni magyarok kezét

Orbán Viktor kormánya 2010-ben már az első héten elfogadta az egyszerűsített honosításról szóló törvényt, megnyitva a kettős állampolgárság lehetőségét a külhoni magyarok előtt. Ehhez képest Magyar Péter kormánya lassan másfél hónappal a választási győzelem után sem tett érdemi gesztust a külhoni magyarság felé. Sőt: konfliktusosan indult a kapcsolatfelvétel a határon túli magyar vezetők többségével, miközben a nemzetpolitika alacsonyabb kormányzati szintre került. Jelenleg úgy tűnik, a Tisza Párt egyelőre nem rendelkezik világos, előremutató nemzetpolitikai vízióval.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 5:17
Mi várható?

Jól látható, hogy Magyar Péterék egyelőre semmilyen konkrét, előremutató nemzetpolitikai vízióval nem rendelkeznek. Ennek elfedésére pedig máris előkerült az „elszámoltatás” nevű politikai kártya. Tarr Zoltán az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottsága előtt nemrégiben azt mondta: alaposan átvizsgálják majd a határon túli és diaszpóratámogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját, és ha szükséges, jogi eljárásokat kezdeményeznek. 

Lesz olyan támogatás, amit tíz évre visszamenőleg tekintenek át, de alapvetően az elmúlt öt évet veszik górcső alá.

Annyit azért elárult, a jól működő ösztöndíj- és közösségi programokat – köztük a Határtalanul!, valamint a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor programokat – megőrzik, miközben a Bethlen Gábor Alapkezelő működését és döntéseit (5 évre visszamenőleg) is felülvizsgálják. 

Az első konkrét, iránymutató lépésekre feltételezhetően nyár végéig várni kell. 

Több külhoni magyar szervezet vezetője ugyanis abban bízik, hogy Magyar Péter a nyár folyamán személyesen is ellátogat hozzájuk. A miniszterelnök ugyanakkor ezekre a meghívásokra eddig nem reagált konkrét időpontokkal vagy bejelentésekkel.

 

Milyen lesz a külhoniaknak a Tarr-féle rendszerváltás?

Tarr Zoltán ugyanakkor azt mondta: rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt.

Hogy ez a rendszerváltás mennyire lesz jó a külhoni magyarság, és a nemzet egésze szempontjából, azt nem tudni. 

Azt viszont igen, hogy az előző rendszer nemzetpolitikáját a határon túli magyarság elsöprő többsége pozitívnak értékelte. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a 2026. április 12-i országgyűlési választáson 335 342 érvényes külhoni levélszavazat érkezett be. 

Így szavaztak a külhoni magyarok. 

 

Ebből 282 666 szavazat érkezett a Fidesz–KDNP-re, ami az érvényes levélszavazatok 84 százaléka. Ezzel szemben a Tisza Pártra 46 363 szavazat érkezett, vagyis az érvényes levélszavazatok 14 százaléka. Politikailag így biztosan nem lenne túl bölcs döntés a korábbi nemzetpolitika gyökeres kiforgatása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

