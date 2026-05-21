Nem akárhogy lopózott be több ház udvarára is egy férfi Hevesben, nagy botrány lett belőle

A vádlott tavaly novemberben, éjszaka, bement egy Füzesabonyhoz közeli település egyik ingatlanára. A férfi ruha nélkül, ittas állapotban lopakodott az udvarra, bekopogott a házba, és a kilincset is lenyomta. A ház lakója kijött az ajtón a kopogás hangjára, de a vádlott elszaladt.

A vádlott fél óra elteltével egy szomszédos ház udvarára is átment, ahol megállt a bejárati ajtó előtt, majd amikor a sértett felkapcsolta a villanyt, elszaladt onnan is.