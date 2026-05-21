Nem akárhogy lopózott be több ház udvarára is egy férfi Hevesben, nagy botrány lett belőle

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 21. 16:06
A vádlott tavaly novemberben, éjszaka, bement egy Füzesabonyhoz közeli település egyik ingatlanára. A férfi ruha nélkül, ittas állapotban lopakodott az udvarra, bekopogott a házba, és a kilincset is lenyomta. A ház lakója kijött az ajtón a kopogás hangjára, de a vádlott elszaladt.

A vádlott fél óra elteltével egy szomszédos ház udvarára is átment, ahol megállt a bejárati ajtó előtt, majd amikor a sértett felkapcsolta a villanyt, elszaladt onnan is.

A meztelen férfi ezt követően ismét visszament az első házhoz, ahol a kutya ugatására felfigyelt a sértett, kiment az udvarra, és elzavarta onnan a vádlottat.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség magánlaksértés bűntettével vádolja a büntetett előéletű férfit, vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadásvesztés kiszabására tett indítványt pártfogó felügyelet elrendelése mellett.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
