Iránban nyilvános fegyveres kiképzéseket tartanak civileknek

A főváros utcáin zajló felvonulások során olyan katonai járművek is megjelennek, amelyekre övhevederes, még a szovjet időszakból származó gépfegyvereket szereltek.

A fegyveres erő demonstrálása Teheránban mindennaposabbá vált, és egyre inkább a dac kifejeződésének tekinthető.

A riasztó események pont akkor történnek, amikor Donald Trump amerikai elnök ismét azt helyezte kilátásba, hogy kudarcba fulladó tárgyalások esetén újra háború indulhat Irán ellen, amennyiben az Iszlám Köztársaság nem lazít a Hormuzi-szoros fölötti ellenőrzésén.

Elképesztő jelenetek zajlottak egy iráni tömegesküvőn

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az iráni hatóságok tömeges nyilvános esküvőket tartottak Teheránban azon párok számára, akik csatlakoztak egy állami programhoz, amelyben életük feláldozására vállaltak kötelezettséget az USA és Izrael elleni háborúban.

Irán fővárosában több száz pár kötött házasságot Fotó: AFP

Bár az eseményt az iráni állami televízió esküvői ünnepségként közvetítette, a teheráni Imám Huszein téren tartott szertartás nyíltan ötvözte a háborús propagandát a házassági rituáléval.

Radikalizálni akarják a lakosságot

Az állami televízió és a hatóságok által támogatott üzenetküldő kampányok hónapok óta arra ösztönzik az irániakat, hogy csatlakozzanak a „Janfada”, vagyis az „életüket feláldozók” elnevezésű kezdeményezéshez.

Korábban a radikálisabb irányvonalat képviselő csoportok azt is javasolták, hogy a családok már 12 éves fiúkat is a Forradalmi Gárdához küldjenek ellenőrzőponti feladatokra, amit az Amnesty International háborús bűntettként ítélt meg. A hivatalos tájékoztatás alapján a körülbelül 90 milliós Iránban több mint 30 millió ember vállalta önként – online jelentkezéseken vagy nyilvános rendezvényeken keresztül –, hogy kész életét feláldozni az iráni teokratikus berendezkedésért.