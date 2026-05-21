Rendkívüli

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Iránlakosságfegyverkezés

Iránban nyilvános fegyveres kiképzéseket tartanak civileknek

Egyre jobban tetten érhető az a folyamat, ahogyan Irán a saját lakosságát igyekszik radikalizálni. Teherán utcáin egyre gyakrabban jelennek meg fegyveres erődemonstrációk, miközben a civil lakosság számára nyilvános fegyverhasználati bemutatókat tartanak. A militarizált szemlélet már a társadalmi eseményeket is átszövi: olyan tömeges esküvőt is rendeztek, ahol a résztvevő párok az Egyesült Államok és Izrael elleni konfliktusban életük feláldozására tettek fogadalmat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 16:26
Iráni tömegesküvő és katonai felvonulás
Iráni tömegesküvő és katonai felvonulás Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A főváros utcáin zajló felvonulások során olyan katonai járművek is megjelennek, amelyekre övhevederes, még a szovjet időszakból származó gépfegyvereket szereltek. 

A fegyveres erő demonstrálása Teheránban mindennaposabbá vált, és egyre inkább a dac kifejeződésének tekinthető.

A riasztó események pont akkor történnek, amikor Donald Trump amerikai elnök ismét azt helyezte kilátásba, hogy kudarcba fulladó tárgyalások esetén újra háború indulhat Irán ellen, amennyiben az Iszlám Köztársaság nem lazít a Hormuzi-szoros fölötti ellenőrzésén.

Elképesztő jelenetek zajlottak egy iráni tömegesküvőn

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az iráni hatóságok tömeges nyilvános esküvőket tartottak Teheránban azon párok számára, akik csatlakoztak egy állami programhoz, amelyben életük feláldozására vállaltak kötelezettséget az USA és Izrael elleni háborúban. 

Irán fővárosában több száz pár kötött házasságot Fotó: AFP

Bár az eseményt az iráni állami televízió esküvői ünnepségként közvetítette, a teheráni Imám Huszein téren tartott szertartás nyíltan ötvözte a háborús propagandát a házassági rituáléval.

Radikalizálni akarják a lakosságot

Az állami televízió és a hatóságok által támogatott üzenetküldő kampányok hónapok óta arra ösztönzik az irániakat, hogy csatlakozzanak a „Janfada”, vagyis az „életüket feláldozók” elnevezésű kezdeményezéshez.

Korábban a radikálisabb irányvonalat képviselő csoportok azt is javasolták, hogy a családok már 12 éves fiúkat is a Forradalmi Gárdához küldjenek ellenőrzőponti feladatokra, amit az Amnesty International háborús bűntettként ítélt meg. A hivatalos tájékoztatás alapján a körülbelül 90 milliós Iránban több mint 30 millió ember vállalta önként – online jelentkezéseken vagy nyilvános rendezvényeken keresztül –, hogy kész életét feláldozni az iráni teokratikus berendezkedésért.

Gyerekek a hadseregben

Egy korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy az iráni állami televízió tájoktatása alapján Teherán 12 éves és annál idősebb tinédzsereket kezdett toborozni katonai szolgálatra.

Irán gyerekekkel tölti fel hadseregének sorait
Irán gyerekekkel tölti fel hadseregének sorait (Fotó: AFP)

Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) szóvivője, Rahim Nadali szerint a hatóságok leszállították a „Az Iránért” toborzási kampányban való részvétel minimális korhatárát.

 A tinédzsereket a biztonsági erők és a Baszídzs önkéntes milícia egységeinek megsegítésére sorozták be. Nadali megjegyezte, hogy a fiatalokat járőrszolgálatra, adatgyűjtésre és egyéb hátsó területi feladatokra alkalmazzák.

Nagyon nagy számban jelentkeztek fiatalok és tinédzserek. Korukra való tekintettel a minimális korhatárt 12 évre csökkentettük

– mondta Nadali.

Az IRGC azt is közölte, hogy a toborzási korhatár leszállításáról szóló döntés a gyermekek tömeges kéréseire válaszul született. A háború kezdete óta számos ellenőrzőpont jelent meg Teheránban. A helyiek elmondása szerint ezek egy részét civil ruhás, automata fegyverekkel felszerelt tinédzserek tartják felügyelet alatt.

Borítókép: Iráni tömegesküvő és katonai felvonulás (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu