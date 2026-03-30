Irán gyerekekkel tölti fel hadseregének sorait

Az IRGC azt is közölte, hogy a toborzási korhatár leszállításáról szóló döntés a gyermekek tömeges kéréseire válaszul született. A háború kezdete óta számos ellenőrzőpont jelent meg Teheránban. A helyiek elmondása szerint ezek egy részét civil ruhás, automata fegyverekkel felszerelt tinédzserek tartják felügyelet alatt.

Átmész egy ellenőrzőponton, és 100 méterrel arrébb ismét több autó áll, ahol automata fegyverekkel felszerelt tinédzserek állítják meg a járműveket

– mondta az egyik lakos.

Egy másik megszólított arról számolt be, hogy az amerikai és izraeli csapások nyomán a becsapódási helyszíneket gyorsan lezárják. Ebben fegyveres tinédzserek is részt vesznek, akik ráordítanak az emberekre, hogy hol nem tartózkodhatnak, és néha a levegőbe lőnek. Korábban a médiában olyan hírek jelentek meg, hogy Teherán több mint egymillió harcost mozgósított egy esetleges amerikai szárazföldi invázió esetére. A jemeni húszik szintén megígérték, hogy csatlakoznak a háborúhoz Irán oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó AFP)