Irán gyerekekkel tölti fel hadseregének sorait

Irán 12 éves kortól toboroz önkénteseket katonai szolgálatra Teheránban. Az Iszlám Forradalmi Gárda szóvivője megerősítette, hogy a hatóságok leszállították „Az Iránért" toborzási kampány minimális korhatárát, miután nagyszámú fiatalkorú jelentkező érkezett. A fiatalokat biztonsági feladatokra, járőrszolgálatra és adatgyűjtésre alkalmazzák.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 12:05
Illusztráció Forrás: AFP
Az iráni állami televízió tájoktatása alapján Teherán 12 éves és annál idősebb tinédzsereket kezdett toborozni katonai szolgálatra – számolt be cikkében a Strana.

Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) szóvivője, Rahim Nadali szerint a hatóságok leszállították a „Az Iránért” toborzási kampányban való részvétel minimális korhatárát.

 A tinédzsereket a biztonsági erők és a Baszídzs önkéntes milícia egységeinek megsegítésére sorozták be. Nadali megjegyezte, hogy a fiatalokat járőrszolgálatra, adatgyűjtésre és egyéb hátsó területi feladatokra alkalmazzák.

Nagyon nagy számban jelentkeztek fiatalok és tinédzserek. Korukra való tekintettel a minimális korhatárt 12 évre csökkentettük

– mondta Nadali.

Az IRGC azt is közölte, hogy a toborzási korhatár leszállításáról szóló döntés a gyermekek tömeges kéréseire válaszul született. A háború kezdete óta számos ellenőrzőpont jelent meg Teheránban. A helyiek elmondása szerint ezek egy részét civil ruhás, automata fegyverekkel felszerelt tinédzserek tartják felügyelet alatt.

Átmész egy ellenőrzőponton, és 100 méterrel arrébb ismét több autó áll, ahol automata fegyverekkel felszerelt tinédzserek állítják meg a járműveket

– mondta az egyik lakos.

Egy másik megszólított arról számolt be, hogy az amerikai és izraeli csapások nyomán a becsapódási helyszíneket gyorsan lezárják. Ebben fegyveres tinédzserek is részt vesznek, akik ráordítanak az emberekre, hogy hol nem tartózkodhatnak, és néha a levegőbe lőnek. Korábban a médiában olyan hírek jelentek meg, hogy Teherán több mint egymillió harcost mozgósított egy esetleges amerikai szárazföldi invázió esetére. A jemeni húszik szintén megígérték, hogy csatlakoznak a háborúhoz Irán oldalán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
