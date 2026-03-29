Jaroslaw KaczynskiLengyelországinterjú

Jaroslaw Kaczynski: Magyar Péter „egy 16 éves fickóra jellemző” viselkedést mutat

A lengyel választásokat külső befolyás döntötte el, Ukrajna lépései megdöbbentőek, Magyarország pedig kényszerpályán mozog az energetikában. Magyar Péter „egy 16 éves fickóra jellemző” viselkedést mutat, miközben a szuverenitás megőrzése a tét. A Maxima legújabb epizódjában Jaroslaw Kaczynski, a lengyel Jog és Igazságosság elnöke beszélgetett Szalai Zoltánnal a lengyel és a magyar politikai helyzetről, valamint az Európai Unió jövőjéről. Véleménye szerint a térség politikai küzdelmei mögött nemcsak belső, hanem külső erők is meghatározó szerepet játszanak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 20:06
Jaroslaw Kaczynski Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lengyel választások kapcsán, amelyek nyomán Donald Tusk kormánya hatalomra került, Jaroslaw Kaczynski egyértelműen fogalmazott a Mandinernek: „Nem nyerték volna meg a választásokat a külső befolyás nélkül.”

Jaroslaw Kaczynski during a session of the Sejm of the Republic of Poland, at which the consequences of President Karol Nawrockis refusal to sign the SAFE Act were discussed; under this Act, Poland was to receive a low-interest loan for the purchase of weapons and the development of the defence industry in Warsaw, Poland, on March 13, 2026.
Meglátása szerint ez a jelenség nemcsak Lengyelországra korlátozódik, hanem egy szélesebb európai folyamat része, amely alakítani kívánja a közép-európai politikai viszonyokat is. A beszélgetés során kitért a nemzetközi helyzetre is, különösen Ukrajnával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését élesen bírálta: „abszolút megdöbbentem ezen” – fogalmazott.

Hozzátette: az ilyen lépések nemcsak Ukrajnának, hanem Európának is ártanak.

Az Európai Unió jelenlegi vezetéséről szólva úgy fogalmazott:

Ursula von der Leyen és Manfred Weber a „német neoimperializmus szereplői”.

A teljes interjút lent megtekintheti. 

Borítókép: Jaroslaw Kaczynski (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.