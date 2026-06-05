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Oroszország emeli a tétet?

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A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint Nagy-Britannia a hidegháború óta nem szembesült a jelenlegihez hasonló katonai kockázatokkal és fenyegetettségekkel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 05. 13:07
Keir Starmer és Richard Knighton Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: POOL
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Elmondta azt is, hogy a NATO-nak az idén eddig hétszáz esetben kellett reagálnia orosz katonai aktivitásra. Úgy fogalmazott: 

Oroszország egyértelműen emeli a tétet, és ez azzal a kockázattal jár, hogy egyszer csak átlép egy bizonyos határt.

Petr Pavel cseh elnök – a cseh fegyveres erők nyugalmazott tábornoka, aki korábban a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt – a The Guardian című baloldali brit lapnak adott minapi interjúban erről a jelenségről szólva kijelentette: ha folytatódnak az orosz légtérsértések a NATO területe felett, akkor döntést kell hozni a személyzet nélküli repülőeszközök vagy akár repülőgépek lelövéséről is.

A brit vezérkari főnök a pénteki BBC-műsorban elmondta: teljesen egyértelmű neki, hogy 35 évi katonai pályafutásának kezdete óta Nagy-Britannia most él a legveszélyesebb időszakban. Éppen ezért fokozni kell a brit és a szövetséges fegyveres erők harcképességét, mert így lehet elrettenteni ellenfeleiket attól, hogy valamilyen ostobaságra vetemedjenek.

Hozzátette: 

Oroszország máris kihívó módon teszteli, próbálgatja védelmünket.

Richard Knighton szerint ez a hagyományos katonai védelemre ugyanúgy vonatkozik, mint a kibertérben végrehajtott támadásokra, de Oroszország felelőtlen szabotázsakciókat, sőt merényletkísérleteket is végrehajtott már, és rendszeresen próbálkozik katonai technológia csempészetével is.

Arra a felvetésre, hogy szakértői vélemények szerint Nagy-Britanniának nincs elégséges mennyiségű hadianyaga, a tábornok úgy válaszolt, hogy a brit fegyveres erőket az elmúlt két évtizedben rövid ideig tartó, korlátozott kiterjedésű katonai konfliktusokra készítették fel. Az ukrajnai háború tanulsága azonban az, hogy sokkal nagyobb kiterjedésű, hosszabb konfliktusokra is fel kell készíteni a haderőt – mondta a pénteki BBC-interjúban a brit vezérkar főnöke.

Hozzátette: az ukrajnai háborúból azt a tanulságot is le kell vonni, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a drónok és egyéb autonóm működésű haditechnológiai eszközök fejlesztésére, írta az MTI.

 

Borítókép: Keir Starmer és Richard Knighton (Fotó: AFP)

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