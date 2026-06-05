Oroszország emeli a tétet?

Elmondta azt is, hogy a NATO-nak az idén eddig hétszáz esetben kellett reagálnia orosz katonai aktivitásra. Úgy fogalmazott:

Oroszország egyértelműen emeli a tétet, és ez azzal a kockázattal jár, hogy egyszer csak átlép egy bizonyos határt.

Petr Pavel cseh elnök – a cseh fegyveres erők nyugalmazott tábornoka, aki korábban a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt – a The Guardian című baloldali brit lapnak adott minapi interjúban erről a jelenségről szólva kijelentette: ha folytatódnak az orosz légtérsértések a NATO területe felett, akkor döntést kell hozni a személyzet nélküli repülőeszközök vagy akár repülőgépek lelövéséről is.

A brit vezérkari főnök a pénteki BBC-műsorban elmondta: teljesen egyértelmű neki, hogy 35 évi katonai pályafutásának kezdete óta Nagy-Britannia most él a legveszélyesebb időszakban. Éppen ezért fokozni kell a brit és a szövetséges fegyveres erők harcképességét, mert így lehet elrettenteni ellenfeleiket attól, hogy valamilyen ostobaságra vetemedjenek.