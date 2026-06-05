Károk keletkeztek egy gyárban a Voronyezsi régióban

A Kurszk megyei Lescsinovka községben ukrán tüzérségi belövés következtében életét vesztette egy 68 éves nyugdíjas.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 123 ukrán repülőgép-típusú repülőszerkezetet lőtt le tíz orosz régió, valamint az Azovi-tenger és a Fekete-tenger felett. Korlátozták a légi forgalmat forgalmat két moszkvai repülőtéren és több Volga-parti városban is, írta az MTI.