Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldtek Magyar Péternek a Sulyok Tamás melletti tüntetés szervezői

németországegyesült államoknémet

Súlyos döntést hozhat a Pentagon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Pentagon várhatóan törli azt a tervét, hogy Tomahawk rakétákat küldjön Németországba, részben azért, mert a tisztviselők attól tartanak, hogy Oroszország ezt eszkalációnak fogja tekinteni. A döntés az Egyesült Államok NATO-szövetségből kivonulásának szélesebb körű része lehet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 13:09
Pete Hegseth Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok az iráni háború első heteiben több ezer Tomahawk és Patriot rakétát lőtt ki. Pete Hegseth védelmi miniszter a múlt hónapban a kongresszusnak elmondta, hogy hónapokba és évekbe telik a katonai konfliktusban felhasznált lőszerek pótlása.

A Tomahawk rakéták visszavonásának lehetősége különösen nyugtalanítja a német tisztviselőket, akik sietnek modernizálni katonai eszközeiket. A német tisztviselők európai alternatívákat keresnek a nagy hatótávolságú precíziós csapások terén fennálló hiányosság pótlására. A berlini vita nem annyira egyetlen fegyverrendszerről szól, hanem arról, hogy Németország milyen gyorsan szerezheti meg azt a képességet, hogy távolról támadjon célpontokat – akár késztermékek vásárlásával, akár a szövetségesekkel való kiterjesztett gyártással, akár hosszabb távú európai fejlesztéssel.

A német tisztviselők általánosabban attól tartanak, hogy az amerikai visszavonulás arra kényszeríti Európát, hogy gyorsabban pótolja a katonai hiányosságokat, mint amennyit a védelmi ipar képes teljesíteni. 

Friedrich Merz német kancellár a múlt hónapban kijelentette: nem számít arra, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat állomásoztatna Németországban, mivel a több mint ezer mérföldes hatótávolságú cirkálórakéták rendelkezésre állása korlátozott.

Az amerikaiaknak jelenleg maguknak sem jut elég

 – nyilatkozta Merz a német közszolgálati televíziónak.

Az Egyesült Államok a héten, a katonai vezetők negyedéves konferenciáján további változásokat jelentett be a NATO-ban betöltött szerepéről. Ezek között szerepel a vadászgépek, drónok és haditengerészeti egységek számának csökkentése – emelte ki a Politico a Weltre hivatkozva.

 

Borítókép: Pete Hegseth (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu