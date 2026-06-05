Súlyos döntést hozhat a Pentagon

Friedrich Merz német kancellár a múlt hónapban kijelentette: nem számít arra, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat állomásoztatna Németországban, mivel a több mint ezer mérföldes hatótávolságú cirkálórakéták rendelkezésre állása korlátozott.

Az amerikaiaknak jelenleg maguknak sem jut elég

– nyilatkozta Merz a német közszolgálati televíziónak.

Az Egyesült Államok a héten, a katonai vezetők negyedéves konferenciáján további változásokat jelentett be a NATO-ban betöltött szerepéről. Ezek között szerepel a vadászgépek, drónok és haditengerészeti egységek számának csökkentése – emelte ki a Politico a Weltre hivatkozva.

Borítókép: Pete Hegseth (Fotó: AFP)