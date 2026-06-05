Súlyos döntést hozhat a Pentagon

Az Egyesült Államok az iráni háború első heteiben több ezer Tomahawk és Patriot rakétát lőtt ki. Pete Hegseth védelmi miniszter a múlt hónapban a kongresszusnak elmondta, hogy hónapokba és évekbe telik a katonai konfliktusban felhasznált lőszerek pótlása.
A Tomahawk rakéták visszavonásának lehetősége különösen nyugtalanítja a német tisztviselőket, akik sietnek modernizálni katonai eszközeiket. A német tisztviselők európai alternatívákat keresnek a nagy hatótávolságú precíziós csapások terén fennálló hiányosság pótlására. A berlini vita nem annyira egyetlen fegyverrendszerről szól, hanem arról, hogy Németország milyen gyorsan szerezheti meg azt a képességet, hogy távolról támadjon célpontokat – akár késztermékek vásárlásával, akár a szövetségesekkel való kiterjesztett gyártással, akár hosszabb távú európai fejlesztéssel.
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