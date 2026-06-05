Az ügyészség közlése szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési céllal kifizetett összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.
Győrig is elérhet az óbudai korrupciós ügy
Ugyanaz a cégháló szerződött Győrben 2025-ben a parkfenntartási, zöldfelület-kezelési feladatokra, mint amelyik az óbudai büntetőeljárásban érintett budapesti önkormányzatok ügyében is a hatóságok látókörébe került – közölte Pintér Bence polgármester. A városvezető hangsúlyozta, megkezdődött az ügy kivizsgálása, és indokolt esetben feljelentést is tesznek.
Borítókép: Pintér Bence, Győr polgármestere (Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté)
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