Az NB II-ben az aranyérmes Vasas a 11., a másodikként feljutó Honvéd a 13. lett a Videoton és a Csákvár nevével záruló fair play táblázaton. A legsportszerűbbnek a Tiszakécske és a Szeged-Csanád bizonyult.
Kibukott a meglepetéscsapat kapusa, amikor szembesítették az igazsággal
A Zalaegerszeg végzett a sportszerűségi rangsor utolsó helyén a labdarúgó NB I 2025/2026-os szezonjában. A Magyar Kupa-döntős, bajnoki ötödik ZTE kapusa teljesen megdöbbent. Gundel-Takács Bence szerint nem reális a sereghajtó pozíciójuk, azt a szurkolóik és a játékosaik viselkedése sem indokolja. Az élen az MTK Budapest zárt, a kék-fehérek csapatkapitánya, Kata Mihály inkább az eredményességi rangsorban lett volna jobb a tizedik pozíciónál.
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