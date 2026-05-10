Magyar Kupa-döntőGruber ZsomborGundel-Takács Bence

Gruber Zsombor megorrolt Robbie Keane-re, Gundel-Takács Bence nem érti, miért sújtja átok + videó

A Ferencváros hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a Puskás Arénában. Gruber Zsombor első kupagyőzelmét ünnepelhette, az örömébe némi üröm vegyült, mert a 64. percben lecserélte Robbie Keane. A 21 éves szélső elárulta, ő lőhette volna a büntetőt, amit cseréje, Yusuf kihagyott. A remekül védő zalaegerszegi kapus, Gundel-Takács Bence kupadöntős átokról beszél, ugyanakkor büszke a csapatára.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 10. 6:31
Gruber Zsombor Az FTc játékosai nagy bulit csaptak a Puskás Aréna gyepén a kupagyőzelem után, amely a klub történetében már a 25.
Gruber Zsombor (jobbra) nem tudott felhőtlenül örülni az első kupagyőzelmének Fotó: Kurucz Árpád
Gruber Zsombor mérges lett

A 111. percben született meg a 2026-os Magyar Kupa-döntő egyetlen, s egyben győztes találata. Toon Raemaekers egy visszagurított szöglet után lőtt a rövid felső sarokba. Korábban is betalálhatott volna a Fradi, például a hosszabbítás elején, amikor büntetőhöz jutott. 

 Bosszankodtam, mert én voltam kijelölve végrehajtónak. Ha a pályán lettem volna, én rúgtam volna. 

Sajnos Yusuf kihagyta, van ilyen. Utána Raemaekers megszerezte első gólját profi pályafutása során. Edzéseken szokott nagy gólokat rúgni, csak még nem jött el az ideje eddig. Pont jókor sikerült neki. Mérges voltam, hogy lecseréltek, mert egy ilyen meccsen a pályán szerettem volna maradni. Az edző így döntött, próbált frissíteni. Remélem, a következő találkozón újra tudok játszani! – fogalmazott Gruber Zsombor, aki hisz benne, hogy bár az ETO egy pontos előnnyel várja az utolsó fordulót, még bajnok lehet a Ferencváros.

– Tudjuk, hogy nem a mi kezünkben van a bajnoki cím sorsa, a Magyar Kupát mindenképpen meg akartuk nyerni. A következő mérkőzésbe 100 százalékosan bele kell állnunk. Ha le tudjuk győzni a Zalaegerszeget a bajnokságban, bizakodhatunk. Bízom a Kisvárdában, mert két hét van a felkészülésre. Voltak már csodák – mondta.

Gruber Zsombor
Gundel-Takács Bence (jobbra) büntetőt védett, mégis másodszor veszített hosszabbításban kupadöntőt. Fotó: Kurucz Árpád

Átok ül Gundel-Takács Bencén

Gruber Zsombor nem lett hős, Gundel-Takács Bence lehetett volna. A Zalaegerszeg kapusa egy kivétellel mindent védett, a végén mégis rendkívül csalódott volt.

– Nem jó egy kupadöntőt elveszíteni, főleg így. A mester azt mondta, nagyon büszke ránk. Én is így gondolom annak ellenére, hogy fiatal, rutintalan csapat vagyunk. Abszolút felnőttünk a Ferencvároshoz. Fel kell emelnünk a fejünket! Jövő héten ismét velük találkozunk, megpróbálunk ismét borsot törni az orruk alá – mondta a 28 éves kapus, aki 2023-ban a Budafok színeiben maradt alul a Magyar Kupa döntőjében, szintén hosszabbításban.

 A döntőt megint elvesztettem a száztizen-valahanyadik percben. El vagyok átkozva. Úgy kell teljesíteni, hogy ezt egyszer megtörjem, és végre egy aranyéremmel tudjak távozni a Puskás Arénából

 – mondta Gundel-Takács Bence.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
