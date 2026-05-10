Gruber Zsombor megorrolt Robbie Keane-re, Gundel-Takács Bence nem érti, miért sújtja átok + videó

Gruber Zsombor mérges lett

A 111. percben született meg a 2026-os Magyar Kupa-döntő egyetlen, s egyben győztes találata. Toon Raemaekers egy visszagurított szöglet után lőtt a rövid felső sarokba. Korábban is betalálhatott volna a Fradi, például a hosszabbítás elején, amikor büntetőhöz jutott.

Bosszankodtam, mert én voltam kijelölve végrehajtónak. Ha a pályán lettem volna, én rúgtam volna.

Sajnos Yusuf kihagyta, van ilyen. Utána Raemaekers megszerezte első gólját profi pályafutása során. Edzéseken szokott nagy gólokat rúgni, csak még nem jött el az ideje eddig. Pont jókor sikerült neki. Mérges voltam, hogy lecseréltek, mert egy ilyen meccsen a pályán szerettem volna maradni. Az edző így döntött, próbált frissíteni. Remélem, a következő találkozón újra tudok játszani! – fogalmazott Gruber Zsombor, aki hisz benne, hogy bár az ETO egy pontos előnnyel várja az utolsó fordulót, még bajnok lehet a Ferencváros.

– Tudjuk, hogy nem a mi kezünkben van a bajnoki cím sorsa, a Magyar Kupát mindenképpen meg akartuk nyerni. A következő mérkőzésbe 100 százalékosan bele kell állnunk. Ha le tudjuk győzni a Zalaegerszeget a bajnokságban, bizakodhatunk. Bízom a Kisvárdában, mert két hét van a felkészülésre. Voltak már csodák – mondta.