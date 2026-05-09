Cikizték a csapattársak a Fradi hősét, aki elárulta, mitől félt a legjobbban

A Magyar Kupa már a vitrinben – mi lesz az NB I-ben?

A Ferencváros egyaránt a Paks ellen elveszített két finálé után ismét megnyerte a Magyar Kupát, aminek köszönhetően már garantáltan az Európai-liga selejtezőjében indulhat. A bajnokságból még hátravan egy forduló, a Győr egy ponttal vezet az FTC előtt.

Érdekesség, hogy a Fradi a jövő héten is a ZTE-vel találkozik, méghozzá hazai pályán, a Groupama Arénában, az ETO pedig Kisvárdán játszik. Révész Attila, a szabolcsiak edzője fogadkozik, hogy nem befolyásolják a bajnokságot, a legjobb csapattal állnak ki és teljes erőbedobással játszanak majd.

Raemaekers gólja: