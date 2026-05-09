Eurómilliókról is dönt a Magyar Kupa döntője, a Fradi sorsa a tét

Szabados Gábor sportközgazdász szerint a Fradinak az a fontos, minél magasabban rangsorolt nemzetközi kupában szerepeljen (Fotó: Németh András Péter)

A sportközgazdász szerint a következő két meccsen múlhat a Fradi jövője

Szabados Gábor sportközgazdász az Origo Sportnak azt mondta, a Ferencváros számára alapvetően az a legkedvezőbb, ha minél magasabbról kezdheti meg európai szereplését.

– Nyilván óriási a különbség. Minél magasabban kezd a Fradi, annál jobb, mert annál nagyobb esélye van magas szinten ligaszakaszban játszani. ha a Ferencváros a BL-selejtezőből indulhatna, akkor egy esetleges kieséssel is jó helyzetben maradna: a visszasorolások miatt a Konferencialiga ligaszakasza szinte biztosan elérhető lenne, de az Európa-ligára is jobb esélye lenne, mintha eleve az Európa-liga selejtezőjéből kellene rajtolnia – mondta Szabados.

Szabados emlékeztetett arra is, hogy a Fradi az elmúlt évek nemzetközi szereplése, a koefficiens és a rutin alapján most sem lenne esélytelen a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

A Ferencváros a mostani kupaidényben már az Európa-ligában is milliárdokat keresett,

hiszen a Braga elleni nyolcaddöntős párharc után búcsúzott a sorozattól, a számítások szerint 8,55 millió eurót, vagyis körülbelül 3,42 milliárd forintot keresett az UEFA-tól. Erre az összegre jön még a fent említett két pluszbevétel, a Value Pillar és a végső helyezés után járó összeg, valamint a meccsek jegy-, és reklámbevétele.