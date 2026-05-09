Eurómilliókról is dönt a Magyar Kupa döntője, a Fradi sorsa a tét

Azt eddig is tudtuk, hogy a szakmai kihívások mellett óriási pénzügyi különbség van aközött, hogy egy csapat a Bajnokok Ligája, az Európa-liga vagy a Konferencialiga selejtezőjében indulhat-e a következő idényben, illetve szerepelhet-e az alapszakasz küzdelmeiben. Éppen ezért fontosabb még a szokásosnál is a Fradi számára, hogy elnyerje szombat este a Puskás Arénában a Magyar Kupát, ugyanis ezzel legalább az Európa-liga selejtezőjében biztosan indulhatnának a zöld-fehérek. Ugyanis ha se bajnoki cím – az utolsó forduló előtt a Győr pontelőnnyel vezet –, se kupasiker, a Ferencváros kénytelen lenne megelégedni a Konferencialigával.

Molnár László
2026. 05. 09. 10:52
A Fradi idei nemzetközi kupamenetelése a Braga ellen ért véget az Európa-liga nyolcaddöntőjében Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Szabados Gábor sportközgazdász szerint a Fradinak az a fontos, minél magasabban rangsorolt nemzetközi kupában szerepeljen (Fotó: Németh András Péter)

A sportközgazdász szerint a következő két meccsen múlhat a Fradi jövője

Szabados Gábor sportközgazdász az Origo Sportnak azt mondta, a Ferencváros számára alapvetően az a legkedvezőbb, ha minél magasabbról kezdheti meg európai szereplését. 

– Nyilván óriási a különbség. Minél magasabban kezd a Fradi, annál jobb, mert annál nagyobb esélye van magas szinten ligaszakaszban játszani. ha a Ferencváros a BL-selejtezőből indulhatna, akkor egy esetleges kieséssel is jó helyzetben maradna: a visszasorolások miatt a Konferencialiga ligaszakasza szinte biztosan elérhető lenne, de az Európa-ligára is jobb esélye lenne, mintha eleve az Európa-liga selejtezőjéből kellene rajtolnia – mondta Szabados.

Szabados emlékeztetett arra is, hogy a Fradi az elmúlt évek nemzetközi szereplése, a koefficiens és a rutin alapján most sem lenne esélytelen a Bajnokok Ligája selejtezőjében. 

A Ferencváros a mostani kupaidényben már az Európa-ligában is milliárdokat keresett, 

hiszen a Braga elleni nyolcaddöntős párharc után búcsúzott a sorozattól, a számítások szerint 8,55 millió eurót, vagyis körülbelül 3,42 milliárd forintot keresett az UEFA-tól. Erre az összegre jön még a fent említett két pluszbevétel, a Value Pillar és a végső helyezés után járó összeg, valamint a meccsek jegy-, és reklámbevétele.

Szabados szerint az sem mindegy, milyen úton jut el egy csapat az Európa-ligába. A Fradi számára már az is többletet jelenthet, ha magasabbról indul, és esetleges BL-kiesés után kerül át az Európa-ligába. A sportközgazdász elmondása szerint tavaly is jelentős pluszpénzt jelentett, hogy a Ferencváros a BL-playoff után jutott át az Európa-ligába, mintha az Európa-liga playoffjából került volna oda. Hozzátette, a Konferencialiga anyagilag nem feltétlenül jelentene tragédiát, de ahhoz, hogy jelentős bevételhez jusson, a Fradinak ott hosszabb tavaszi menetelést kellene produkálni. 

A Fradi Európa-liga-csapat, nem Konferencialiga-csapat 

– jelentette ki Szabados, aki szerint ezért a Magyar Kupa-döntő kulcskérdés lehet az FTC-nek, mert a győzelemmel legalább az Európa-liga selejtezője biztosított lenne.

A Fradi-tábor bízik abban, hogy a csapat megszerzi a kupát és megvédi a bajnoki címét
A Fradi-tábor bízik abban, hogy a csapat megszerzi a kupát és megvédi a bajnoki címét (Fotó: Havran Zoltán)

A Fradi bármelyik kupasorozat selejtezőjében indul, kiemelt lesz

A Ferencváros számára a nemzetközi szereplés kezdőpontja attól is függ, hogy megnyeri-e a magyar bajnokságot. A 2026/27-es szezonra érvényes UEFA-országkoefficiens alapján Magyarország a 22. helyen áll, ami az alábbi indulási helyeket jelenti:

Bajnokok Ligája

  • a 2. selejtezőkörben kezd a bajnoki ágon
  • 3 párharcot (2. kör, 3. kör, rájátszás) kell nyernie a 36 csapatos főtáblához
  • ha a BL-selejtező 2. körében kiesik, az Európa-liga selejtezőjében folytathatja

Európa-liga (ha a zöld-fehérek nem bajnokok, de megnyerik a kupát)

  • az 1. selejtezőkörben kezd kupagyőztesként
  • 4 párharcon keresztül vezet az út a főtábláig.
  • ha a El-selejtezőben elvérzik, a Konferencialiga selejtezőjében folytathatja

Konferencialiga (ha a Ferencváros a bajnokság 2. vagy 3. helyén végez)

  • a 2. selejtezőkörben kezd
  • itt nincs hibázási lehetőség: egyetlen kiesés is a nemzetközi kupaszezon végét jelenti. 

Mivel a Ferencváros klubkoefficiense az elmúlt évek sikerei miatt magas (50 pont feletti), szinte biztosan kiemelt lesz a selejtezők minden körében, bármelyik sorozatba is kerül. Ez azt jelenti, hogy papíron gyengébb ellenfeleket kaphat a döntő szakaszokig.

 

