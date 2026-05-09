Robbie Keane a kupagyőzelem után már a Fradi idényét értékelte, ilyet csak ritkán lát

Ilyen kupadöntő a világon kevés van

Már elázott pólóban érkezett utána a Ferencváros edzője, aki el volt ájulva a Magyar Kupa döntőjétől.

Ha megnézzük ezt a körítést, a nézőket, akkor világszerte talán csak Angliában jelent ennyit egy kupa.

Természetesen nagyon fontos számomra ez a siker, mi az értelme a futballnak, ha nem az, hogy érmeket és kupákat nyerni? Úgy érzem, a hosszabbításban kijött a kvalitás, a fittség a két csapat között. A cserék nagyon jól szálltak be, rengeteg energiát hoztak be, a hosszabbítás előtt a srácoknak mutattam, hogy az ellenfél már mennyire fáradt – kezdte Robbie Keane, aki nem korbácsolja Bamidele Yusufot a kihagyott büntetőért, a nigériai támadó kapcsán el is mondta, hogy továbbra sincs százszázalékos állapotban, ezért is állt csak be a 63 percben.