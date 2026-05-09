Campos zárásnak hozzátette, most pár napig a regeneráción lesz a szerep, aztán indul a készülés a Fradi elleni jövő hétvégi mérkőzésre a bajnokságban. Kemény mérkőzésre készülünk, most pihenünk, mert ez a 120 perc nagyon megterhelő volt. Pár nap után pedig készülünk az utolsó mérkőzésre.
Robbie Keane a kupagyőzelem után már a Fradi idényét értékelte, ilyet csak ritkán lát
Robbie Keane elázott pólóban érkezett az újságírók elé az FTC–ZTE Magyar Kupa-döntő után, amelyet a Ferencváros 1-0-ra nyert meg, így a következő idényben az Európa-liga-indulás már biztos, függetlenül az NB I zárásától. Az ír tréner a kupadöntő körítéséről csak szépet tudott mondani, sőt, az angol FA-kupa is szóba került, aztán zárásnak Robbie Keane már az idényt is értékelte. A Zalaegerszeg edzője, Nuno Campos a játékosaira nagyon büszke, a kapott gól miatt sem állt bele a játékosaiba.
Ilyen kupadöntő a világon kevés van
Már elázott pólóban érkezett utána a Ferencváros edzője, aki el volt ájulva a Magyar Kupa döntőjétől.
Ha megnézzük ezt a körítést, a nézőket, akkor világszerte talán csak Angliában jelent ennyit egy kupa.
Természetesen nagyon fontos számomra ez a siker, mi az értelme a futballnak, ha nem az, hogy érmeket és kupákat nyerni? Úgy érzem, a hosszabbításban kijött a kvalitás, a fittség a két csapat között. A cserék nagyon jól szálltak be, rengeteg energiát hoztak be, a hosszabbítás előtt a srácoknak mutattam, hogy az ellenfél már mennyire fáradt – kezdte Robbie Keane, aki nem korbácsolja Bamidele Yusufot a kihagyott büntetőért, a nigériai támadó kapcsán el is mondta, hogy továbbra sincs százszázalékos állapotban, ezért is állt csak be a 63 percben.
Sikeres a Ferencváros idénye? Robbie Keane beleállt a témába
Az írt ezután szintén a jövő hétvégi FTC–ZTE bajnokiról kérdezték, emellett Keane már előre is értékelte az idényt.
Ez egy sikeres idény, most voltunk a legsikeresebbek Európában, a kupát is megnyertük, de sajnos a bajnokságban nem a mi kezünkben van a sorsunk. A Ferencvárost feltettük a nemzetközi térképre, a nagy külföldi csapatok elismerését kivívtuk.
Nézzék, három év alatt négy trófeát nyertem edzőként, az ilyen pillanatokért dolgozom – zárta Robbie Keane.
Az, hogy a Fradi szezonja mennyire lesz sikeres, az a jövő hétvégén az NB I zárultával fog igazán kiderülni, ugyanakkor az már most, az MK megnyerésével biztos, hogy a zöld-fehérek legrosszabb esetben is az Európa-ligában indulnak a következő idényben.
