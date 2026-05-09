Robbie Keane a kupagyőzelem után már a Fradi idényét értékelte, ilyet csak ritkán lát

Robbie Keane elázott pólóban érkezett az újságírók elé az FTC–ZTE Magyar Kupa-döntő után, amelyet a Ferencváros 1-0-ra nyert meg, így a következő idényben az Európa-liga-indulás már biztos, függetlenül az NB I zárásától. Az ír tréner a kupadöntő körítéséről csak szépet tudott mondani, sőt, az angol FA-kupa is szóba került, aztán zárásnak Robbie Keane már az idényt is értékelte. A Zalaegerszeg edzője, Nuno Campos a játékosaira nagyon büszke, a kapott gól miatt sem állt bele a játékosaiba.

2026. 05. 09. 22:20
Az FTc játékosai nagy bulit csaptak a Puskás Aréna gyepén a kupagyőzelem után, amely a klub történetében már a 25.
Az FTc játékosai nagy bulit csaptak a Puskás Aréna gyepén a kupagyőzelem után, amely a klub történetében már a 25. Fotó: Kurucz Árpád
Campos zárásnak hozzátette, most pár napig a regeneráción lesz a szerep, aztán indul a készülés a Fradi elleni jövő hétvégi mérkőzésre a bajnokságban. Kemény mérkőzésre készülünk, most pihenünk, mert ez a 120 perc nagyon megterhelő volt. Pár nap után pedig készülünk az utolsó mérkőzésre. 

Az FTC és ZTE játékosai a Magyar Kupa-döntő előtti bemelegítésen
Ilyen kupadöntő a világon kevés van

Már elázott pólóban érkezett utána a Ferencváros edzője, aki el volt ájulva a Magyar Kupa döntőjétől.

Ha megnézzük ezt a körítést, a nézőket, akkor világszerte talán csak Angliában jelent ennyit egy kupa.

Természetesen nagyon fontos számomra ez a siker, mi az értelme a futballnak, ha nem az, hogy érmeket és kupákat nyerni? Úgy érzem, a hosszabbításban kijött a kvalitás, a fittség a két csapat között. A cserék nagyon jól szálltak be, rengeteg energiát hoztak be, a hosszabbítás előtt a srácoknak mutattam, hogy az ellenfél már mennyire fáradt – kezdte Robbie Keane, aki nem korbácsolja Bamidele Yusufot a kihagyott büntetőért, a nigériai támadó kapcsán el is mondta, hogy továbbra sincs százszázalékos állapotban, ezért is állt csak be a 63 percben. 

Sikeres a Ferencváros idénye? Robbie Keane beleállt a témába

Az írt ezután szintén a jövő hétvégi FTC–ZTE bajnokiról kérdezték, emellett Keane már előre is értékelte az idényt.

Ez egy sikeres idény, most voltunk a legsikeresebbek Európában, a kupát is megnyertük, de sajnos a bajnokságban nem a mi kezünkben van a sorsunk. A Ferencvárost feltettük a nemzetközi térképre, a nagy külföldi csapatok elismerését kivívtuk.

Nézzék, három év alatt négy trófeát nyertem edzőként, az ilyen pillanatokért dolgozom – zárta Robbie Keane.

Az, hogy a Fradi szezonja mennyire lesz sikeres, az a jövő hétvégén az NB I zárultával fog igazán kiderülni, ugyanakkor az már most, az MK megnyerésével biztos, hogy a zöld-fehérek legrosszabb esetben is az Európa-ligában indulnak a következő idényben.

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
