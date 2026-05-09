FerencvárosFradiZalaegerszeg ZTEMagyar Kupadöntő

Érik a dráma, a Fradi továbbra is tanácstalan a ZTE ellen a kupadöntőben

A 86. Magyar Kupa döntőben a Ferencváros és a Zalaegerszeg csap össze a Puskás Arénában szombat este. A két szurkolói tábor fehér egyenruhában készült a mérkőzésre. Az FTC kezdőcsapatában ezúttal három magyar kapott helyett – Dibusz Dénes, Gruber Zsombor és már Mariano Gómez is –, míg a túloldalt az idényben a Fradi dolgát már megkeserítő Skribek Alen és Jose Calderon is kezdett. Az első félidő gyakorlatilag nulla helyzetet hozott, így 45 perc 0-0 az állás. Cikkünk frissül a legfontosabb eseményekkel.

Perlai Bálint
2026. 05. 09. 18:03
Gólt és helyzeteket sem hozott az első félidő a kupadöntőben Fotó: Kurucz Árpád
Koreográfia a kezdés előtt

A kezdés előtt aztán a két tábor egy nagy élőképpel készült, a zalaegerszegi oldalon is zöld-fehér-fekete színek voltak, illetve a magyar zászlót rakták ki különböző papírokból, emellett mindkét oldalt feltűnt az egerszegiek színe, a kék is.

 Szép gesztus volt ez a két csapattól. A kezdőrúgás előtt még a héten elhunyt legendás játékosra, Fazekas Lászlóra emlékeztek meg a pályán és a nézőtéren.

Az első félidőben 25 percig nem lehetett helyzetet feljegyezni  Fotó: Kurucz Árpád

Nem túl sok izgalom az első félidőben

A tizedik percig kellett várni az első helyzetecskére, Kiss Bence került ígéretes helyzetbe a tizenhatoson belül, de a lövés jócskán mellé ment. A túloldalt Rommens válaszolt egy középre tartó lökettel. A zalaegerszegiek aztán a szívükhöz kaphattak, amikor a 13. percben Joseph centerezésébe Victory Akpe tette bele a lábát, centikkel ment mellé a labda. De ezt leszámítva sokáig csendben csordogált a döntő, a Fradinak sok ellenszere nem volt a visszahúzódó ZTE ellen. A szünetig túl sok izgalmasat nem lehetett feljegyezni, Josephnek lett volna még egy ígéretes megindulása, de a francia elhagyta a labdát... 45 perc után az állás 0-0 volt. Ennél csak izgalmasabb második félidő jöhetett.

A hibák száma a fordulást követően sem volt kevesebb, továbbra is kifejezetten alacsony színvonalú kupadöntő volt, s ekkor már a 60. percben jártunk. Keane ezután cserélt, a halovány Gruber Zsombor helyett az atletikus Dele jött a helyére. 

Mol Magyar Kupa, döntő
Ferencváros–Zalaegerszeg 0-0 (0-0) – élő
Budapest, Puskás Aréna. Jv.: Rúsz  

A mérkőzés előtt az FTC kapusával, Dibusz Dénessel beszélgettünk:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
