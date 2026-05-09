Érik a dráma, a Fradi továbbra is tanácstalan a ZTE ellen a kupadöntőben
A 86. Magyar Kupa döntőben a Ferencváros és a Zalaegerszeg csap össze a Puskás Arénában szombat este. A két szurkolói tábor fehér egyenruhában készült a mérkőzésre. Az FTC kezdőcsapatában ezúttal három magyar kapott helyett – Dibusz Dénes, Gruber Zsombor és már Mariano Gómez is –, míg a túloldalt az idényben a Fradi dolgát már megkeserítő Skribek Alen és Jose Calderon is kezdett. Az első félidő gyakorlatilag nulla helyzetet hozott, így 45 perc 0-0 az állás. Cikkünk frissül a legfontosabb eseményekkel.
A kezdés előtt aztán a két tábor egy nagy élőképpel készült, a zalaegerszegi oldalon is zöld-fehér-fekete színek voltak, illetve a magyar zászlót rakták ki különböző papírokból, emellett mindkét oldalt feltűnt az egerszegiek színe, a kék is.
Szép gesztus volt ez a két csapattól. A kezdőrúgás előtt még a héten elhunyt legendás játékosra, Fazekas Lászlóra emlékeztek meg a pályán és a nézőtéren.
Nem túl sok izgalom az első félidőben
A tizedik percig kellett várni az első helyzetecskére, Kiss Bence került ígéretes helyzetbe a tizenhatoson belül, de a lövés jócskán mellé ment. A túloldalt Rommens válaszolt egy középre tartó lökettel. A zalaegerszegiek aztán a szívükhöz kaphattak, amikor a 13. percben Joseph centerezésébe Victory Akpe tette bele a lábát, centikkel ment mellé a labda. De ezt leszámítva sokáig csendben csordogált a döntő, a Fradinak sok ellenszere nem volt a visszahúzódó ZTE ellen. A szünetig túl sok izgalmasat nem lehetett feljegyezni, Josephnek lett volna még egy ígéretes megindulása, de a francia elhagyta a labdát... 45 perc után az állás 0-0 volt. Ennél csak izgalmasabb második félidő jöhetett.
A hibák száma a fordulást követően sem volt kevesebb, továbbra is kifejezetten alacsony színvonalú kupadöntő volt, s ekkor már a 60. percben jártunk. Keane ezután cserélt, a halovány Gruber Zsombor helyett az atletikus Dele jött a helyére.
Cikkünk frissül a mérkőzés legfontosabb történéseivel...
