Érik a dráma, a Fradi továbbra is tanácstalan a ZTE ellen a kupadöntőben

Az első félidőben 25 percig nem lehetett helyzetet feljegyezni Fotó: Kurucz Árpád

Nem túl sok izgalom az első félidőben

A tizedik percig kellett várni az első helyzetecskére, Kiss Bence került ígéretes helyzetbe a tizenhatoson belül, de a lövés jócskán mellé ment. A túloldalt Rommens válaszolt egy középre tartó lökettel. A zalaegerszegiek aztán a szívükhöz kaphattak, amikor a 13. percben Joseph centerezésébe Victory Akpe tette bele a lábát, centikkel ment mellé a labda. De ezt leszámítva sokáig csendben csordogált a döntő, a Fradinak sok ellenszere nem volt a visszahúzódó ZTE ellen. A szünetig túl sok izgalmasat nem lehetett feljegyezni, Josephnek lett volna még egy ígéretes megindulása, de a francia elhagyta a labdát... 45 perc után az állás 0-0 volt. Ennél csak izgalmasabb második félidő jöhetett.

A hibák száma a fordulást követően sem volt kevesebb, továbbra is kifejezetten alacsony színvonalú kupadöntő volt, s ekkor már a 60. percben jártunk. Keane ezután cserélt, a halovány Gruber Zsombor helyett az atletikus Dele jött a helyére.

