A ZTE kupagyőztes edzője rávilágított, nem minden szól a Fradi mellett a döntőben

– Egy olyan projekt indult el, ami abszolút piacalapú, és azt gondolom, hogy ez a magyar kluboknak is követendő példa. Szerintem tartható ez, ha a későbbiekben is megtalálják azokat a tehetségeket, akik az NB I-ben is megállják a helyüket. Az viszont látszódott a Zalaegerszegen, nem kezdte jól a bajnokságot, a keretnek idő kellett. Ez is követendő példa, hogyha egy projektben gondolkozik egy klub, akkor ott meg kell adni azt az időt – folytatta Boér, aki szerint az ETO is jó példa lehet a többi csapatnak, ha megnyerik a bajnokságot.

Boér Gábor az amatőr futballban is megtalálta a szépséget Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Mit keres Boér Gábor Mátészalkán?

Zárásként pedig Boért mostani munkájáról kérdeztük, ugyanis a magyar nyilvánosságot némiképp meglepte, hogy miután novemberben menesztették a Videoton éléről, nem sokkal később Mátészalkán, az amatőr futballban vállalt munkát.

– Azt már korábban is elmondtam, hogy három volt játékosom is ott van a csapatban, és az egyik, az vezetőként is szerepet kapott a klubban (Gyurján Bence, játékos-sportigazgató – a szerk.), és az ő invitálásukra mondtam igent a felkérésre. Az idény közben edzőt váltottak, jólesett a megkeresésük – mesélte Boér. – Én akkor azt mondtam nekik, hogy erre az idényre tudom a munkát vállalni, ezt most is fenntartom, a szerződésem júliusig szól.

Nyilván szeretnék én is magasabb szinten dolgozni, de az is nagyon fontos szerintem, hogy az ember jól érezze magát egy klubnál. És ez Mátészalkán megvan,

noha ez egy amatőr bajnokság, a vezetőség, a szponzorok mindent megtesznek azért, hogy profi körülmények között dolgozzunk. A hétvégén nem is tudom követni a döntő elejét, mert nagy rangadót játszunk a jelenleg első Nyírbátor ellen, aki ott nyer, az lesz valószínűleg a bajnok.

Melyik európai kupasorozatban indul az FTC?

A Ferencváros szereplése az európai kupaporondon már biztos, ugyanakkor korántsem mindegy, melyik sorozatban indulhat. A Bajnokok Ligája selejtezőjét illetően nem a saját kezében van a sorsa, mert az NB I utolsó, jövő heti fordulója előtt a Győr áll az élen, s ha az ETO nyer, akkor a Fradinak lényegében csak az Európa-liga vagy a Konferencialiga marad – azt pedig már korábban megírtuk, hogy ha a Fradi valahogy bajnok lenne, akkor sem jut be automatikusan a BL-főtáblára.

A Fradi számára tehát kiemelten fontos a mostani kupadöntő, mert ennek megnyerésével legalább az El-indulás biztos.

A Zalaegerszegnek csak a kupa elhódítása jelentené biztosan, hogy nyáron nemzetközi meccseket vívhat, mert a bajnokságban az ötödik helyen áll. Ha a ZTE kikap a kupadöntőben, még akkor is marad reménye, de a harmadik Paksnak veszítenie vagy a negyedik Debrecennek pontokat kell hullajtania ahhoz, hogy a kék-fehérek a győzelmükkel a bajnokságban előrelépjenek, és így harmadik vagy negyedik helyezettként kivívják a nemzetközi szereplést.