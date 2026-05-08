magyar kupadibusz dénesfradi

Dibusz Dénes elismerte, „lefocizta” a Fradit a Zalaegerszeg, amely harcmodort válthat

A Ferencváros és a Zalaegerszeg játssza szombat este a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét a Puskás Arénában. Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya szerint két elvesztett finálé után kellően éhesek a sikerre, szurkolóik támogatásával győzhetnek a Puskás Arénában. A kapus elismerte, a bajnokságban ellenük kétszer nyerő ZTE veszélyes rivális, amely ellen önbizalommal telve készülnek.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 08. 5:15
Dibusz Dénes és a Ferencváros nem akar újra csalódni a Magyar Kupa döntőjében Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Meglátjuk, most milyen taktikát, illetve harcmodort választanak. A hazai bajnokinkon gyakorlatilag lefociztak minket. Sajnos nem tudtuk meglőni az első gólt, és onnantól kezdve, hogy ők betaláltak, nagyon a kényük-kedvük szerint alakult a találkozó. Teljesen kontrollálni tudták azt a mérkőzést. Az év elején Zalaegerszegen játszott meccsnek elég érdekes lefolyása volt. Vezettünk, nem is nagyon éreztem az ellenfélben, hogy dominálni tudna. Ám jött egy kiállítás nálunk, és meg tudták fordítani az állást. Az első félóra, amit tizenegy a tizenegy ellen játszottunk, sokkal jobban nézett ki a mi szemszögünkből – tekintett vissza az FTC csapatkapitánya, aki a vasárnap Újpesten aratott 5-0-s sikerből merít erőt.

Bízom benne, hogy szombaton mi tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akár betömörülnek, akár ránk jönnek, meg fogjuk találni a módját annak, hogy a védelmük mögé kerüljünk, helyzeteket alakítsunk ki. A derbi-győzelem mindenkinek ad egy lökést, az önbizalmunkkal nem lesz probléma. Remélem, a kupadöntőn jó teljesítményt tudunk majd nyújtani, vezetést tudunk szerezni, jól használjuk ki a helyzeteinket, s akkor remélhetőleg nem lesz probléma – mondta a Magyar Nemzetnek Dibusz Dénes.

A Ferencváros–Zalaegerszeg Magyar Kupa-döntőt szombaton (18.00, tv: M4 Sport) játsszák a Puskás Arénában. Az MLSZ közlése értelmében több mint 40 ezren rendelkeznek belépővel. A szurkolók itt találnak hasznos információkat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
