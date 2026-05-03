Totális kiütés a félbeszakadt derbin, továbbra is él a bajnoki remény az FTC-nél

A Ferencváros támadójátéka hatékony és pontos volt, míg az Újpest védekezése egyre több hibát vétett. A különbség látványosan kirajzolódott a pályán, a vendégek fölénye pedig minden téren megmutatkozott.

Balhé a derbin

A 76. percben az elkeseredett újpesti szurkolók áttörték a szektorukat a hosszú oldali lelátótól elválasztó kerítést és megindultak a ferencvárosi tábor felé, ahova a biztonsági szolgálatnak és a rendőrségnek köszönhetően nem tudtak bejutni.

Ennek ellenére ment a szócsata a két tábor között, immár nem a stadion két végéből, hanem néhány méterre egymástól. A játék 10 percig állt, mire sikerült csitítani az indulatokat.

A tízperces hosszabbításban még Mohamed Abu Fani lőtt pazar gólt szabadrúgásból, így 5-0-ra nyerte meg a Fradi a derbit.

Minden az utolsó fordulóban dől el

A bajnoki cím sorsáról az NB I utolsó, 33. fordulója dönt, amit a jövő heti Zalaegerszeg–Ferencváros Magyar Kupa-döntő miatt két hét múlva rendeznek. A táblázaton egy pont előnnyel álló ETO FC a Kisvárda otthonába látogat, a Ferencváros pedig a kupadöntős ellenfelét, a Zalaegerszeget fogadja. Az MLSZ egyelőre még nem jelölte ki, hogy a mérkőzések melyik napon és hány órakor kezdődnek.