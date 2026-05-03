NB IFerencvároslabdarúgasÚjpestderbi

Totális kiütés a félbeszakadt derbin, továbbra is él a bajnoki remény az FTC-nél

Az idei év legsimább derbijén az FTC 5-0-ra nyert vasárnap délután a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest FC ellen a labdarúgó NB I 32. fordulójának zárómérkőzésén. Bár az Újpest jól kezdte a mérkőzést, a Ferencváros az első félidő után már 2-0-ra vezetett, majd a második játékrészben újabb két góllal izgalommentessé tette a rangadó hajráját. A zöld-fehérek versenyben maradtak a bajnoki címért, egy pont hátrányban vannak a Győrrel szemben az utolsó forduló előtt.

Kibédi Péter
2026. 05. 03. 18:03
Gabriel Kanikovszki is betalált, simán nyert az FTC az Újpest ellen Fotó: Kurucz Árpád
A Ferencváros támadójátéka hatékony és pontos volt, míg az Újpest védekezése egyre több hibát vétett. A különbség látványosan kirajzolódott a pályán, a vendégek fölénye pedig minden téren megmutatkozott.

Balhé a derbin

A 76. percben az elkeseredett újpesti szurkolók áttörték a szektorukat a hosszú oldali lelátótól elválasztó kerítést és megindultak a ferencvárosi tábor felé, ahova a biztonsági szolgálatnak és a rendőrségnek köszönhetően nem tudtak bejutni. 

Ennek ellenére ment a szócsata a két tábor között, immár nem a stadion két végéből, hanem néhány méterre egymástól. A játék 10 percig állt, mire sikerült csitítani az indulatokat. 

A tízperces hosszabbításban még Mohamed Abu Fani lőtt pazar gólt szabadrúgásból, így 5-0-ra nyerte meg a Fradi a derbit. 

Az Újpest-szurkolók kerestek a balhét a hajrában
Az Újpest-szurkolók kerestek a balhét a hajrában (Fotó: A szerző felvétele)

Minden az utolsó fordulóban dől el

A bajnoki cím sorsáról az NB I utolsó, 33. fordulója dönt, amit a jövő heti Zalaegerszeg–Ferencváros Magyar Kupa-döntő miatt két hét múlva rendeznek. A táblázaton egy pont előnnyel álló ETO FC a Kisvárda otthonába látogat, a Ferencváros pedig a kupadöntős ellenfelét, a Zalaegerszeget fogadja. Az MLSZ egyelőre még nem jelölte ki, hogy a mérkőzések melyik napon és hány órakor kezdődnek.

NB I, 32. forduló

péntek

szombat

  • MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)
  • Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
  • ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)

vasárnap

  • Paks–Debrecen 5-2 (2-2), Paks, 3437 néző, jv.: Bognár T., gólszerzők: Horváth K. (5., 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (95.), illetve Lang (7.), Guerrero (44.)
  • Újpest–Ferencváros 0-5 (0-2), Szusza Ferenc Stadion 10930 néző, jv: Dr. Csonka, gólszerzők: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (99.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

