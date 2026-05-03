NB IDebrecenPaks

Gólzáporos meccsen nem döntött a Paks és a DVSC a bronzéremről

Gólzáporos meccset játszott a bronzéremre legesélyesebb két csapat, a Paks és a Debrecen Az NB I 32. fordulójának az első vasárnapi meccsén a DVSC kétszer is egyenlíteni tudott az első félidőben, ám a szünet után nem volt válasza a hazai csapat góljaira. A Paks 5-2-re nyert, és ezzel közelebb került az áhított harmadik helyhez, aminek a sorsa az utolsó fordulóban dől el.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 15:32
Böde Dániel szerzett másodszor vezetést a Paksnak, amely legyőzte a Debrecent, és nyílttá tette a harcot a harmadik helyért. Forrás: paksifc.hu
NB I, 32. forduló

péntek

szombat

  • MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)
  • Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
  • ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)

vasárnap

  • Paks–Debrecen 5-2 (2-2), Paks, 3437 néző, jv.: Bognár T., gólszerzők: Horváth K. (5., 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (95.), illetve Lang (7.), Guerrero (44.)
  • Újpest–Ferencváros 16.00 (tv.: M4 Sport)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
