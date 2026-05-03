Szombaton az ETO 4-0-ra nyert a Diósgyőr ellen:
Véletlen lenne? Az FTC elképesztő módon tartja be a magyarszabályt az Újpest elleni derbin
Vasárnap, az Újpest–FTC derbi előtt hivatalosan is magyar állampolgár lett Mariano Gómez, aki így a Ferencváros mérkőzésén már a magyarszabálynak is megfelel. AZ FTC-nek nagy szüksége volt erre a derbin, ugyanis Máriusz Corbu múlt héten piros lapot kapott a Paks ellen. Az Újpest–FTC mérkőzésen éppen Gómez az ötödik magyar a vendégek kezdőcsapatában.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
