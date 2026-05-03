orosz-ukrán háborúDonyeckorosz drón

Kosztyantinyivka közvetlen veszélyben: az orosz csapatok egy kilométerre közelítették meg a donyecki várost

Vasárnapra virradó éjjel Oroszország hatalmas drónoffenzívát indított több irányból is ukrán célpontok ellen – sérültekről azonban egyelőre nem érkezett jelentés. Az orosz–ukrán háborúban folytatódik az orosz előrenyomulás, bár a szembenálló felek helyzetértékelései eltérnek. Abban egyetértés van, hogy Kosztyantinyivka városa hamarosan orosz kézre kerülhet, de Miropillia faluról az oroszok azt állították, hogy elfoglalták, amit az ukránok szemenszedett hazugságnak neveztek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 11:18
Több ukrán régióban is folytatódik az orosz előrenyomulás Forrás: AFP
Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének közösségi oldalán megjelent előzetes adatok szerint a légvédelem 249 ellenséges drónt lőtt le, amelyek közül több mint 160 darab Sahíd típusú volt. Egy ballisztikus rakéta és 19 csapásmérő drón becsapódását regisztrálták 15 helyszínen, továbbá egy helyszínen lelőtt drónok roncsai okoztak károkat.

A támadás folytatódik, több ellenséges, pilóta nélküli eszköz tartózkodik a légtérben. Tartsák be a biztonsági előírásokat!

– figyelmeztetett a helyi idő szerint reggel nyolc órakor az ukrán légierő. A The Guardian összefoglalója szerint az orosz csapatok hamarosan átvehetik az ellenőrzést az ukrajnai Kosztyantinyivka városa felett, ami a kelet-ukrajnai Donyeck megyében fekszik. Az orosz erők megpróbálnak hídfőállást létrehozni az erősen védett területen. Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka a Telegramon közölte, hogy a városban szabotázsellenes intézkedéseket hajtanak végre. A DeepState adatai szerint az orosz csapatok a Kosztyantinyivka déli külvárosától körülbelül egy kilométerre fekvő területeket ellenőrzik. 

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy csapataik átvették az irányítást Novodmitrivka felett (Kosztyantinyivka északi szomszédságában), valamint elfoglalták Miropillia falut Ukrajna északi, Szumi régiójában. Az ukrán hadsereg helyi egysége azonban Facebook-bejegyzésében hazugságnak minősítette az orosz jelentést, és kijelentette, hogy ők ellenőrzik a myropilliai területet. 

Szombaton is főként az ukrán energetikai létesítmények kerültek az orosz hadsereg célkeresztjébe, emellett két civil meghalt és hét további megsebesült, miután egy orosz drón becsapódott egy herszoni buszjáratba. Órákkal később Oroszország egy másik buszt is megtámadott Herszonban, megsebesítve a sofőrt. Ukrajna fekete-tengeri partvidékén egy orosz támadás megrongálta a kikötői infrastruktúrát Odessza városában, de sérültekről nem érkezett jelentés.

Borítókép: Több ukrán régióban is folytatódik az orosz előrenyomulás (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
