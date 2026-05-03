Meghiúsult az ukrán akció, így vadászták le a drónokat az oroszok + videó
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint meghiúsult egy nagyobb ukrán támadás a zaporizzsjai fronton. A beszámoló alapján a Vosztok csoport időben észlelte a dróntámadás előkészületeit, majd gyorsan közbeléptek. A jelentés szerint többféle pilóta nélküli eszközt is megsemmisítettek még azelőtt, hogy azok elérhették volna a kijelölt célpontokat.
A jelentés szerint minden azonosított pilóta nélküli eszközt sikerült megsemmisíteni. A News.ru arról számolt be, hogy a tárca szerint az ukrán drónok nemcsak felderítési feladatokat láttak volna el.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a harctéren az orosz drónok sorra pusztítják el a stratégiai jelentőségű Starlink-állomásokat.
Borítókép: Ukrán katonák drónokat helyeznek üzembe (Fotó: AFP)
