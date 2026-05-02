Drámai fordulat a háborúban: Moszkva szétverte az ukrán kommunikációt, Trump megkezdte a kivonulást Európából

Trump felszámolja Biden örökségét
A nyugati szövetségi rendszerben is fordulat látszik. A Kyiv Independent beszámolója szerint az Egyesült Államok hadügyminisztériuma május 1-jén közölte: mintegy 5000 katonát vonnak ki Németországból, így az Európában állomásozó amerikai erők létszáma visszatér a 2022 előtti szintre.
Ezzel Donald Trump felülírja Joe Biden korábbi döntését. Biden az orosz invázió kezdetén növelte a csapatok számát, hogy lassítsa az orosz előrenyomulást.
A Pentagon egy magas rangú tisztviselője a Reutersnek nyilatkozva megerősítette, hogy a csapatkivonás a következő hat-tizenkét hónapban megy végbe.
