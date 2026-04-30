Merz megszólalt Trump bejelentése után: Berlin nem hátrál meg

Az iráni konfliktussal kapcsolatban leszögezte, Teheránnak vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz, és azt vetette a síita állam szemére, hogy a világkereskedelemben kiemelten fontos szerepet játszó Hormuzi-szoros blokádjával „az egész világot túszul ejtette”. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a múlt héten, az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek Cipruson rendezett informális találkozóján már szorgalmazta, hogy növeljék az Iránra gyakorolt nyomást.

GTK Boxer páncélozott jármű a német hadsereg münsteri laktanyájában (Fotó: AFP)

Ha a Hormuzi-szoros blokádja fennmarad, az beláthatatlan következményekkel jár mindannyiunkra nézve

– figyelmeztetett.

Merz megismételte azt is, Németország kész csatlakozni a szoros hajózhatóságát biztosító nemzetközi misszióhoz, „amennyiben teljesülnek a szükséges feltételek”.