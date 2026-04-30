Merz megszólalt Trump bejelentése után: Berlin nem hátrál meg

Németország továbbra is az erős NATO-ra és a megbízható transzatlanti kapcsolatokra összpontosít – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a nyugat-németországi Münster katonai támaszpontján csütörtökön.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 15:51
Friedrich Merz német kancellár és Christian Freuding hadseregfelügyelő a német fegyveres erők laktanyájában Münsterben (Fotó: AFP)
Merz közölte: Németországnak meg kell felelnie a katonai téren vállalt vezető szerepének Európában, hozzátéve, hogy a német fegyveres erőknek készen kell állniuk a harcra, miközben nem téveszthetik szem elől a jövő kihívásait sem.

A kancellár egyúttal emlékeztetett a német hadsereg szerepére „az erős és egységes NATO” felépítésében, „elsősorban Németország stratégiailag fontos pontjain, az Egyesült Államok oldalán”.

Az iráni konfliktussal kapcsolatban leszögezte, Teheránnak vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz, és azt vetette a síita állam szemére, hogy a világkereskedelemben kiemelten fontos szerepet játszó Hormuzi-szoros blokádjával „az egész világot túszul ejtette”. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a múlt héten, az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek Cipruson rendezett informális találkozóján már szorgalmazta, hogy növeljék az Iránra gyakorolt nyomást.

GTK Boxer páncélozott jármű a német hadsereg münsteri laktanyájában (Fotó: AFP)
GTK Boxer páncélozott jármű a német hadsereg münsteri laktanyájában (Fotó: AFP)

Ha a Hormuzi-szoros blokádja fennmarad, az beláthatatlan következményekkel jár mindannyiunkra nézve

– figyelmeztetett.

Merz megismételte azt is, Németország kész csatlakozni a szoros hajózhatóságát biztosító nemzetközi misszióhoz, „amennyiben teljesülnek a szükséges feltételek”.

Németországban több amerikai katonai létesítmény is található, köztük az Egyesült Államok légierejének legnagyobb külföldi támaszpontja, a Ramstein légibázis, valamint a landstuhli orvosi központ, ahol az afganisztáni és az iraki harcokban megsebesült amerikai katonákat ápolják. Az Egyesült Államok emellett mintegy húsz nukleáris fegyvert is telepített Németországba.

Borítókép: Friedrich Merz és Christian Freuding Münsterben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu