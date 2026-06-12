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Oroszország fokozza az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat

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Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásait – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Kremlben, az ukrajnai háborúban részt vevő orosz katonákat fogadva Oroszország Napja alkalmából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 23:32
Vlagyimir Putyin Fotó: DMITRY LOVETSKY Forrás: POOL
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Közölte, hogy folyamatban van egy harci drónok irányítására szolgáló műholdas rendszer kifejlesztése. Putyin szerint az orosz alacsony pályájú műholdas konstelláció nem marad el a Starlinktől, sőt bizonyos tekintetben akár felül is múlhatja.

Hozzátette, hogy folyik a mesterséges intelligenciával rendelkező drónok fejlesztése is.

A háború menetéről szólva Putyin azt mondta, hogy Oroszország fokozatosan ellenőrzése alá vonja a területeket a "különleges hadművelet" övezetében, és eredményt fog elérni. Kifejezte Moszkva készségét a tárgyalásra, de csak a terepen kialakult valós helyzet figyelembevételével.

 

Közölte, hogy az orosz haderő létszáma a „különleges hadművelet” övezetében meghaladja a 700 ezer főt.

Az RBK hírportál emlékeztetett tá, hogy Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke április végén közölte, 2026 eleje óta 127 ezer ember szerződött a fegyveres erőkhöz, további 10 ezer ember pedig önkéntes alakulatokhoz. Az orosz elnök pénteken rendeletet is kiadott, amelyben 2 399 130 főben határozta meg az orosz fegyveres erők létszámát, ebből 1 510 000 katona.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

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