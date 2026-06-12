Oroszország fokozza az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat

Közölte, hogy folyamatban van egy harci drónok irányítására szolgáló műholdas rendszer kifejlesztése. Putyin szerint az orosz alacsony pályájú műholdas konstelláció nem marad el a Starlinktől, sőt bizonyos tekintetben akár felül is múlhatja.

Hozzátette, hogy folyik a mesterséges intelligenciával rendelkező drónok fejlesztése is.

A háború menetéről szólva Putyin azt mondta, hogy Oroszország fokozatosan ellenőrzése alá vonja a területeket a "különleges hadművelet" övezetében, és eredményt fog elérni. Kifejezte Moszkva készségét a tárgyalásra, de csak a terepen kialakult valós helyzet figyelembevételével.