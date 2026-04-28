Mélyponton Merz: történelmi népszerűtlenségbe zuhant a német kancellár

A The Brussels Signal beszámolója szerint a helyzet különösen aggasztó a kormánypártok számára, mivel Merz még saját pártja, a CDU szavazói körében is veszített a támogatottságából. Itt már csak az ötödik helyen áll, miközben a CDU/CSU hívei körében a kancellárral való elégedettség is 49 százalékra csökkent.

Kelet-Németországban még drámaibb a kép: ott mindössze 12 százalék elégedett a kormány teljesítményével, miközben közel nyolcvan százalék kifejezetten elégedetlen.

A népszerűségi lista élén ezzel szemben Boris Pistorius áll 49 ponttal, őt követi Cem Özdemir, míg a bajor miniszterelnök, Markus Söder a negyedik helyet foglalja el. Elemzők szerint Özdemir és Söder pragmatikusabb, sokszor konzervatívabb hangvételű politikája is hozzájárulhat ahhoz, hogy a választók egy része elfordult a jelenlegi kormányfőtől.

Az ellenzéki oldalon az Alternative für Deutschland társelnöke, Alice Weidel 37 ponttal a nyolcadik helyen áll, míg Tino Chrupalla némileg javítani tudott, de továbbra is a lista alsó felében szerepel.