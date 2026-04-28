felméréskormányMerznépszerűtlenségnémet kancellár

Mélyponton Merz: történelmi népszerűtlenségbe zuhant a német kancellár

Soha nem látott mélypontra esett Friedrich Merz népszerűsége: egy friss felmérés szerint már a saját táborában is megrendült a német kancellár támogatottsága. Eközben a német kormány teljesítményével szembeni elégedetlenség rekordokat dönt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 18:39
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
A The Brussels Signal beszámolója szerint a helyzet különösen aggasztó a kormánypártok számára, mivel Merz még saját pártja, a CDU szavazói körében is veszített a támogatottságából. Itt már csak az ötödik helyen áll, miközben a CDU/CSU hívei körében a kancellárral való elégedettség is 49 százalékra csökkent.

Kelet-Németországban még drámaibb a kép: ott mindössze 12 százalék elégedett a kormány teljesítményével, miközben közel nyolcvan százalék kifejezetten elégedetlen.

A népszerűségi lista élén ezzel szemben Boris Pistorius áll 49 ponttal, őt követi Cem Özdemir, míg a bajor miniszterelnök, Markus Söder a negyedik helyet foglalja el. Elemzők szerint Özdemir és Söder pragmatikusabb, sokszor konzervatívabb hangvételű politikája is hozzájárulhat ahhoz, hogy a választók egy része elfordult a jelenlegi kormányfőtől.

Az ellenzéki oldalon az Alternative für Deutschland társelnöke, Alice Weidel 37 ponttal a nyolcadik helyen áll, míg Tino Chrupalla némileg javítani tudott, de továbbra is a lista alsó felében szerepel.

A kormány egészének megítélése sem jobb: egy korábbi INSA-mérés szerint a választók 73 százaléka elégedetlen a CDU/CSU és az SPD alkotta koalíció teljesítményével. Egy másik, az RTL és az ntv számára készült felmérés pedig már 78 százalékos elégedetlenséget mutatott Merz munkájával kapcsolatban.

Nemzetközi összevetésben sem jobb a helyzet: a Morning Consult áprilisi kutatása szerint Merz jelenleg a vizsgált demokráciák legnépszerűtlenebb kormányfője, mindössze 19 százalékos támogatottsággal, miközben 76 százalék elutasítja.

A háttérben egyre erősödő társadalmi elégedetlenség áll. A választók jelentős része úgy látja, hogy a kormány nem teljesítette a 2025-ös hatalomra kerülésekor tett ígéreteit: a gazdasági fellendülés elmaradt, a költségvetési fegyelem kérdéses, a migráció ügyében pedig nem történt érdemi fordulat.

Ez a kiábrándultság a pártpreferenciákban is tükröződik. A legfrissebb adatok szerint az AfD már 27 százalékon áll, ezzel Németország legerősebb politikai erejévé vált, míg a CDU/CSU 23 százalék körül stagnál. Az SPD még ennél is gyengébben szerepel, és a Zöldek mögé szorult.

A The Brussels Signal elemzése szerint Friedrich Merz nehézségei túlmutatnak a politikus személyén: a német jobbközép egészének válságát jelzik. Bár a CDU élére határozottabb konzervatív alternatívát ígérve került, a szociáldemokratákkal kötött kormányzati együttműködés miatt sok választó szemében nem valósult meg az ígért politikai fordulat.

Nemrég a Euronews arról írt, hogy Friedrich Merz a legnépszerűtlenebb kormányfő a világon. 

A Deutsche Welle pedig külön videóban foglalkozott a kérdéssel.

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu