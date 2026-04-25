Elherdált százmilliárdok? Súlyos vádak érik Friedrich Merz kormányát az ötszázmilliárdos alap miatt

A német kormány ismét a kritikák kereszttüzébe került, miután két német gazdaságkutató intézet arról számolt be, hogy az 500 milliárd eurós infrastrukturális és klímaalapot a költségvetési hiányosságok fedezésére irányította át. Friedrich Merz kancellár és kormánya a szakértők szerint elpazarolta az 500 milliárd eurót, amiknek 86 százaléka más célokra ment, mint amire eredetileg tervezték.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 12:50
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
„Azt tapasztaltuk, hogy a politikai döntéshozók az adósságból finanszírozott források szinte teljes egészét más célokra, nevezetesen a költségvetési hiányok fedezésére használták fel. Ez egy komoly probléma” – mondta Clemens Fuest, az Ifo elnöke.

Két egymást követő recessziós év után Németország gazdasága alig növekedett 2025-ben. A várakozások szerint 2026-ban felgyorsul, amihez az állami beruházások is hozzájárultak. Úgy tűnik azonban, hogy a fellendülés eddig nem valósult meg.

Az elemzők figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti konfliktusból fakadó új ellenszél miatt a gazdasági fellendülés még inkább a hatékony kormányzati kiadásoktól függ majd.

Az IW jelentése szerint tavaly a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) berlini kormánykoalíciója az eredetileg elkülönített forrásoknak mindössze 42 százalékát használta fel. A konzervatívoknak és az SPD-nek „volt lehetőségük a beruházási elmaradások felszámolására. Eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel” – mondta Tobias Hentze, a Német Gazdasági Intézet munkatársa.

Az Ifo szerint az 500 milliárd eurós alapból felvett hitelek 24,3 milliárd euróval nőttek 2025-ben. A tényleges szövetségi beruházások azonban összességében mindössze 1,3 milliárd euróval emelkedtek 2024-hez képest.

Az Ifo szerint az ok az, hogy Berlin a jelenlegi költségvetésből a beruházási kötelezettségvállalásokat a különleges alapba – az Infrastrukturális és Klímasemlegességi Különleges Alapba (SVIK) – helyezte át, hogy helyet teremtsen a magasabb napi kiadásoknak. Így a tényleges összberuházás nettó növekedése elenyésző volt.

A német Bundesbank korábban felszólította a kormányt, hogy „célzottabban” használja ki az SVIK hitelfelvételi kapacitását annak biztosítására, hogy a felvett pénz valóban megteremtse a jövőbeli gyorsabb növekedés lehetőségét, ami viszont megkönnyíti a felvett adósság törlesztését.

Az alap elindítása előtt a kritikusok, köztük a Német Iparszövetség (BDI), arra figyelmeztettek, hogy az SVIK potenciálisan jótékony hatásai felhígulhatnak, ha a pénzt nem használják fel megfelelően.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu