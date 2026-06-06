Máris kapott egy rúgást a gazdaság, egyeztetés nélkül döntött a kormány

Ezek az ágazatok lesznek bajban

Egyes feldolgozóipari, logisztikai és szolgáltatási területeken ismét felerősödhet a munkaerőhiány.

Az MMOSZ hangsúlyozta: a jelenlegi magyar munkaerőpiacon rendelkezésre álló munkaerő-tartalékok önmagukban nem elegendők a gazdaság teljes munkaerőigényének kielégítésére. Ugyanis:

a demográfiai folyamatok,

az alacsony munkanélküliségi ráta

és a tartós szakemberhiány miatt

számos ágazatban továbbra is szükség van külföldi munkavállalók szabályozott és ellenőrzött foglalkoztatására. Ezt támasztja alá az is, hogy a jelenleg Magyarországon jogszerűen dolgozó munkavállalók számára továbbra is biztosított a munkavállalási jogosultság meghosszabbításának lehetősége.

Középtávon a vállalatok várhatóan fokozott figyelmet fordítanak a hazai munkaerő-tartalékok bevonására, a munkaszervezési és technológiai fejlesztésekre, valamint az automatizációs megoldások alkalmazására. Ezek azonban önmagukban nem képesek rövid időn belül pótolni a hiányzó munkaerőt, ezért a magyar gazdaság versenyképességének megőrzése érdekében továbbra is szükség van a külföldi munkaerő ellenőrzött és a gazdaság igényeihez igazodó bevonására – értékelte a kialakult helyzetet az MMOSZ.