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Máris kapott egy rúgást a gazdaság, egyeztetés nélkül döntött a kormány

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A magyar munkaerőpiac sok termelőágazatban munkaerőhiánnyal küzd, a vendégmunkások foglalkoztatása gazdasági kényszer. Ha lenne elegendő hazai munkavállaló, akkor nem kellene külföldieket toborozni. A Tisza-kormány szigorította a vendégmunkások fogadását, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették, hogy első lépésként három országból tiltják meg. A probléma az, hogy a szakmai szereplőket ezúttal kifelejtették az egyeztetésekből.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 9:34
Az agárszektorban idénymunkásokra van szükség. Fotó: Havran Zoltán
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Ezek az ágazatok lesznek bajban

Egyes feldolgozóipari, logisztikai és szolgáltatási területeken ismét felerősödhet a munkaerőhiány.
Az MMOSZ hangsúlyozta: a jelenlegi magyar munkaerőpiacon rendelkezésre álló munkaerő-tartalékok önmagukban nem elegendők a gazdaság teljes munkaerőigényének kielégítésére. Ugyanis:

  • a demográfiai folyamatok,
  • az alacsony munkanélküliségi ráta
  • és a tartós szakemberhiány miatt
    számos ágazatban továbbra is szükség van külföldi munkavállalók szabályozott és ellenőrzött foglalkoztatására. Ezt támasztja alá az is, hogy a jelenleg Magyarországon jogszerűen dolgozó munkavállalók számára továbbra is biztosított a munkavállalási jogosultság meghosszabbításának lehetősége.

Középtávon a vállalatok várhatóan fokozott figyelmet fordítanak a hazai munkaerő-tartalékok bevonására, a munkaszervezési és technológiai fejlesztésekre, valamint az automatizációs megoldások alkalmazására. Ezek azonban önmagukban nem képesek rövid időn belül pótolni a hiányzó munkaerőt, ezért a magyar gazdaság versenyképességének megőrzése érdekében továbbra is szükség van a külföldi munkaerő ellenőrzött és a gazdaság igényeihez igazodó bevonására – értékelte a kialakult helyzetet az MMOSZ.

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