Félbeszakadt a Budapest Park koncertje: a fellépés közben kellett újraéleszteni a Loophia énekesnőjét
Súlyos rosszullét miatt félbeszakadt a Loophia zenekar koncertje június 5-én, péntek este a Budapest Parkban, ahol az együttes az Elefánt előzenekaraként lépett volna fel. Szolnoki Zsófia Sára, a Loophia énekesnője az első dal után lett rosszul a színpadon.
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