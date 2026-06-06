Lekötözték a férfit, miután megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját

A napokban visszafordult az Egyesült Államokba egy Spanyolországba tartó United Airlines-járat, miután egy utas Bluetooth-eszközének neve biztonsági riadalmat keltett a fedélzeten. A gépet Newark repülőterén teljes körűen átvizsgálták, az utasokat pedig evakuálták.

Egy utas pedig felvette, ahogy a horvátországi Split repülőterén egy Frankfurtba tartó járat közvetlenül a felszállás előtt, nagy sebességnél letért a kifutópályáról. A spliti repülőtér 23-as kifutópályájáról történő felszállási kísérlet közben a személyzetnek nagy sebességnél kellett megszakítania a folyamatot. Minderre azért került sor, mert a gép hirtelen balra kezdett húzni, olyannyira, hogy túlfutott a kifutópálya bal szélén, majd azzal párhuzamosan haladt tovább.

Borítókép: Egy Frontier Airlines-repülőgép felszáll Inglewoodban, Kaliforniában (Fotó: AFP)