Lekötözték a férfit, miután megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját

A helyzetet a fedélzeten tartózkodó utasok és a személyzet közösen kezelték. A beszámolók szerint egy egykori profi MMA-harcos is azonnal közbelépett, és több utassal együtt lefogta a férfit, mielőtt komolyabb veszélyhelyzet alakulhatott volna ki.
A gép ekkor már az illinois-i O'Hare nemzetközi repülőtér felé tartott.
A CBS News szerint egyelőre nem ismert, hogy mi motiválta a férfi cselekedetét, a hatóságok azonban vizsgálatot indítottak az ügyben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!