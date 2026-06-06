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Lekötözték a férfit, miután megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját

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Egy korábbi MMA-harcos és több utas közösen fékezett meg egy férfit egy Chicagóba tartó Frontier Airlines-járaton, miután a vádak szerint az illető megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját. Az incidensről készült felvételek gyorsan elterjedtek az interneten, a hatóságok vizsgálják az ügyet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 8:06
Egy Frontier Airlines repülőgép felszáll Inglewoodban, Kaliforniában (Fotó: AFP)
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A helyzetet a fedélzeten tartózkodó utasok és a személyzet közösen kezelték. A beszámolók szerint egy egykori profi MMA-harcos is azonnal közbelépett, és több utassal együtt lefogta a férfit, mielőtt komolyabb veszélyhelyzet alakulhatott volna ki.

A gép ekkor már az illinois-i O'Hare nemzetközi repülőtér felé tartott.

A CBS News szerint egyelőre nem ismert, hogy mi motiválta a férfi cselekedetét, a hatóságok azonban vizsgálatot indítottak az ügyben. 

A légiközlekedési szakértők rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a repülőgépek ajtajait a repülés közbeni nyomáskülönbség miatt rendkívül nehéz vagy gyakorlatilag lehetetlen kinyitni, ugyanakkor az ilyen kísérletek komoly riadalmat kelthetnek az utasok és a személyzet körében – fogalmaz a portál.

A napokban visszafordult az Egyesült Államokba egy Spanyolországba tartó United Airlines-járat, miután egy utas Bluetooth-eszközének neve biztonsági riadalmat keltett a fedélzeten. A gépet Newark repülőterén teljes körűen átvizsgálták, az utasokat pedig evakuálták.

Egy utas pedig felvette, ahogy a horvátországi Split repülőterén egy Frankfurtba tartó járat közvetlenül a felszállás előtt, nagy sebességnél letért a kifutópályáról. A spliti repülőtér 23-as kifutópályájáról történő felszállási kísérlet közben a személyzetnek nagy sebességnél kellett megszakítania a folyamatot. Minderre azért került sor, mert a gép hirtelen balra kezdett húzni, olyannyira, hogy túlfutott a kifutópálya bal szélén, majd azzal párhuzamosan haladt tovább.

Borítókép: Egy Frontier Airlines-repülőgép felszáll Inglewoodban, Kaliforniában (Fotó: AFP)

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