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Magyar Péter kormánya teljesen átalakítja a közmédiát, jövő héten benyújtják a javaslatot a parlamentnek

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Két lépésben ígérték az átszervezést.

Gábor Márton
2026. 06. 06. 9:48
Borítókép: MTVA (Fotó: Facebook)
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Az is a kormányzati munka hiányosságairól árulkodik, hogy az átadás-átvétel után a minisztériumokban három napig nem volt felső szintű közigazgatási vezető. Ugyanis május 15-én Magyar Péterék az Orbán-kormány összes közigazgatási államtitkárát menesztették, de az új államtitkárokat csak május 18-án nevezték ki. A további államtitkárok kinevezésére pedig egészen május 24-ig kellett várni, tehát másfél héttel a kormány megalakulása után léptek csak hivatalba.

A borítókép forrása: Facebook

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