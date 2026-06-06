Az is a kormányzati munka hiányosságairól árulkodik, hogy az átadás-átvétel után a minisztériumokban három napig nem volt felső szintű közigazgatási vezető. Ugyanis május 15-én Magyar Péterék az Orbán-kormány összes közigazgatási államtitkárát menesztették, de az új államtitkárokat csak május 18-án nevezték ki. A további államtitkárok kinevezésére pedig egészen május 24-ig kellett várni, tehát másfél héttel a kormány megalakulása után léptek csak hivatalba.
Magyar Péter kormánya teljesen átalakítja a közmédiát, jövő héten benyújtják a javaslatot a parlamentnek
Két lépésben ígérték az átszervezést.
A borítókép forrása: Facebook
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!