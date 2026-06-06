Magyar Péter kormánya teljesen átalakítja a közmédiát, jövő héten benyújtják a javaslatot a parlamentnek

Az is a kormányzati munka hiányosságairól árulkodik, hogy az átadás-átvétel után a minisztériumokban három napig nem volt felső szintű közigazgatási vezető. Ugyanis május 15-én Magyar Péterék az Orbán-kormány összes közigazgatási államtitkárát menesztették, de az új államtitkárokat csak május 18-án nevezték ki. A további államtitkárok kinevezésére pedig egészen május 24-ig kellett várni, tehát másfél héttel a kormány megalakulása után léptek csak hivatalba.