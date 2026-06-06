Kedvezményes fürdőzés az iskoláknak – indul a Suli a strandon program
Idén országosan harminc fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított akcióhoz, a Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8. és 19. között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából – közölte a szervezet az MTI-vel.
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