„Ha Te nem lennél” – a leggyakoribb játszma a házasságokban

A házastársak közötti leggyakoribb játszmát tehát köznapi nyelven „Ha te nem lennél-nek” nevezi Eric Berne a tranzakcióelemzés megalkotója, pszichoanalitikus képesítésű pszichiáter, több mint egy tucat könyv szerzője, a Nemzetközi Tranzakcióelemzési Szövetség alapítója. Berne az Egyesült Államokban tanult pszichoanalízist, de nem vált analitikussá, bár képzését neves analitikusoknál – Paul Federnnél, majd Erik Eriksonnál végezte. Ehelyett megalkotta a tranzakcióanalízist, a TA-t. Ez a szemlélet és a tranzakcióanalitikus szemléletű pszichoterápia, tanácsadás, nevelési és szervezetfejlesztési megközelítés az évek során az egész világon elterjedt.

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Berne felvázolt egy történetet, melyben a nő arról panaszkodik, hogy férje erősen korlátozza őt mindenben, és ezért sohasem tanult meg táncolni. A nő elkezdett pszichiáterhez járni, amely során jobban megtanulta érvényesíteni az akaratát, magabiztosabb lett, így a férje lett az, aki viszont ezáltal veszített magabiztosságából és elnézőbb lett. A nő tánctanfolyamra iratkozott be, és ekkor, legnagyobb kétségbeesésére rájött, hogy betegesen fél a táncparkettől: fel kellett hagynia tervével. De Berne arra mutat rá, hogy a nő számos kérője közül egy uralkodni vágyó férfit választott ki férjül. Ezzel olyan helyzetbe hozta magát, hogy társaságban akármikor elpanaszolhatta: „ha ő nem lenne”, bármit az égvilágon megcsinálhatna, és több barátnővel összeülve beszélték ezt folyamatosan. Kiderült azonban, hogy – panaszaival ellentétben – a férje tulajdonképpen jót tett neki, amikor eltiltotta attól, amitől a lelke mélyén félt. A férj azzal, hogy akadályozta a feleségét valamiben, valójában megkímélte attól, hogy tudatára ébredjen félelmeinek. A nőben lakozó gyermek, részben ezért, tudat alatt ilyen férjet választott magának.