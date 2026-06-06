A fegyveres erőszakot akarták visszaszorítani, történelmi fegyvervásárlási láz lett a vége

Virginia kormányzója, Abigail Spanberger múlt hónapban írta alá az SB 749 törvényt, amely megtiltja az úgynevezett rohamfegyverek (félautomata puskák és pisztolyok) és a 15 töltényes kapacitásnál nagyobb tárak értékesítését, gyártását, vásárlását és átruházását, ugyanakkor megengedi, hogy a jelenlegi tulajdonosok megtarthassák már meglévő fegyvereiket – írta a WTVR.
Azoknak a lőfegyvereknek, amelyeket a lehető legtöbb áldozat okozására terveztek, nincs helyük az utcáinkon
– áll Spanberger kormányzó nyilatkozatában.
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