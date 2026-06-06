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A fegyveres erőszakot akarták visszaszorítani, történelmi fegyvervásárlási láz lett a vége

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Valóságos roham indult a virginiai fegyverekért és a kereskedők hétről hétre teljesen kiürült polcokról számolnak be a küszöbönálló szigorítások miatt. Az Abigail Spanberger kormányzó által aláírt új törvény júliustól betiltja a legnépszerűbb félautomata modellek és a nagyobb kapacitású tárak értékesítését.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 9:31
Az új fegyvertörvény július 1-jén lép életbe Virginiában Forrás: AFP
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Virginia kormányzója, Abigail Spanberger múlt hónapban írta alá az SB 749 törvényt, amely megtiltja az úgynevezett rohamfegyverek (félautomata puskák és pisztolyok) és a 15 töltényes kapacitásnál nagyobb tárak értékesítését, gyártását, vásárlását és átruházását, ugyanakkor megengedi, hogy a jelenlegi tulajdonosok megtarthassák már meglévő fegyvereiket – írta a WTVR

Azoknak a lőfegyvereknek, amelyeket a lehető legtöbb áldozat okozására terveztek, nincs helyük az utcáinkon

– áll Spanberger kormányzó nyilatkozatában.

A törvény jövő hónap elején lép hatályba, de már most jelentős keresletnövekedést okozott a virginiai fegyverpiacon. A fegyverkereskedések üzemeltetői rendre arról számolnak be, hogy üresek a polcaik, a Ginger Mafia Tactical üzletvezetője például elmondta, hogy

amint megérkezik az áru, már viszik is.

Majd hozzátette, hogy normál esetben minden polc tele van fegyverekkel és alkatrészekkel, most pedig nagyjából hetente teljesen kiürül az üzlet. A törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy azokat a lőfegyvereket, amelyek 15 tölténynél nagyobb kapacitású tárral rendelkeznek, többé nem árulhatják majd, pedig manapság a fegyverek többsége ilyen. 

A fegyvertartási szabályok szigorítása továbbra is heves vitákat vált ki az államban. A Virginia State Police jelentése szerint 2024-ben 7 százalékkal csökkent az erőszakos bűncselekmények száma az előző évhez képest, miközben a gyilkosságok száma közel ötödével esett vissza. A fegyvertartási jogok védelmezői szerint ez azt mutatja, hogy nincs szükség újabb korlátozásokra, míg a törvény támogatói úgy vélik, a szigorítások hosszú távon tovább csökkenthetik az államban a fegyveres erőszakot.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, áprilisban egy nő besétált egy virginiai benzinkútra, majd előrántotta fegyverét és tüzelt. Az esetről videó is készült.

Borítókép: Az új fegyvertörvény július 1-jén lép életbe Virginiában (Fotó: AFP)

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