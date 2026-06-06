A fegyveres erőszakot akarták visszaszorítani, történelmi fegyvervásárlási láz lett a vége

I am grateful to the General Assembly leaders who have been working in good faith to pass a budget that invests in Virginia.⁰ ⁰Throughout this process, I have been engaged with legislative partners. I have made my priorities clear — including raises for teachers and other… — Governor Abigail Spanberger (@GovernorVA) June 6, 2026

A törvény jövő hónap elején lép hatályba, de már most jelentős keresletnövekedést okozott a virginiai fegyverpiacon. A fegyverkereskedések üzemeltetői rendre arról számolnak be, hogy üresek a polcaik, a Ginger Mafia Tactical üzletvezetője például elmondta, hogy

amint megérkezik az áru, már viszik is.

Majd hozzátette, hogy normál esetben minden polc tele van fegyverekkel és alkatrészekkel, most pedig nagyjából hetente teljesen kiürül az üzlet. A törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy azokat a lőfegyvereket, amelyek 15 tölténynél nagyobb kapacitású tárral rendelkeznek, többé nem árulhatják majd, pedig manapság a fegyverek többsége ilyen.