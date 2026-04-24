Azonosították a virginiai lövöldözőt + videó

A Howard megyei rendőrség azonosította a Columbia városában történt fegyveres rablási kísérlet és lövöldözés gyanúsítottját. Az eset során egy benzinkúti alkalmazott súlyosan megsérült, és kórházba szállították. A hatóságok jutalmat is felajánlottak az elfogáshoz vezető információkért.

2026. 04. 24. 8:19
Illusztráció: Virginia állambeli rendőrök Forrás: AFP
A Howard megyei rendőrség azonosította a Shell benzinkút alkalmazottja elleni rablási kísérlettel és lövöldözéssel összefüggésbe hozott gyanúsítottat: a 45 éves, virginiai illetőségű Shantay Lashay O’Donnellt.

Április 17-én este háromnegyed nyolc körül a Cradlerock Way 7200-as háztömbjében található benzinkúthoz riasztották a rendőröket Columbia városában, egy bejelentett lövöldözés miatt – közölte a rendőrség.

A hatóságok tájékoztatása szerint az incidens során súlyosan megsérült férfit a Marylandi Egyetem Shock Trauma Központjába szállították. Az előzetes nyomozás megállapította, hogy egy gyanúsított lövéseket adott le egy rablási kísérlet folyamán, majd elmenekült. A rendőrség közlése szerint más nem sérült meg.

Hétfőn a hatóságok 2500 dolláros nyomravezetői jutalmat is kihirdettek az eset kapcsán. Most O’Donnell egy másik államban – a benzinkúti lövöldözéstől független vádak miatt – van őrizetben, és a következő napokban több Howard megyei vádpontot is közölnek vele – mondták a tisztviselők.

Borítókép Virginia állambeli rendőrök (Illusztráció, Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojelektisza párt

Kis választási matematika

Faggyas Sándor avatarja

A magyar szisztéma a stabil kormányozhatóságot előnyben részesíti az arányos népképviselettel szemben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
