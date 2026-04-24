Azonosították a virginiai lövöldözőt + videó

A Howard megyei rendőrség azonosította a Shell benzinkút alkalmazottja elleni rablási kísérlettel és lövöldözéssel összefüggésbe hozott gyanúsítottat: a 45 éves, virginiai illetőségű Shantay Lashay O’Donnellt.

Április 17-én este háromnegyed nyolc körül a Cradlerock Way 7200-as háztömbjében található benzinkúthoz riasztották a rendőröket Columbia városában, egy bejelentett lövöldözés miatt – közölte a rendőrség.

A hatóságok tájékoztatása szerint az incidens során súlyosan megsérült férfit a Marylandi Egyetem Shock Trauma Központjába szállították. Az előzetes nyomozás megállapította, hogy egy gyanúsított lövéseket adott le egy rablási kísérlet folyamán, majd elmenekült. A rendőrség közlése szerint más nem sérült meg.

Hétfőn a hatóságok 2500 dolláros nyomravezetői jutalmat is kihirdettek az eset kapcsán. Most O’Donnell egy másik államban – a benzinkúti lövöldözéstől független vádak miatt – van őrizetben, és a következő napokban több Howard megyei vádpontot is közölnek vele – mondták a tisztviselők.

