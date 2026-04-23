Németország kimondta: Oroszország a fő fenyegetés, Európa legerősebb hadseregét építik

Először fogadott el átfogó katonai stratégiát Németország, amely Oroszországot nevezi meg a legnagyobb fenyegetésként, és célul tűzi ki Európa legerősebb hagyományos hadseregének létrehozását.

2026. 04. 23. 21:10
A Bundeswehr katonái az ünnepélyes eskütételen
A Bundeswehr katonái az ünnepélyes eskütételen Fotó: Jens Kalaene Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A német védelmi miniszter, Boris Pistorius a stratégia bemutatásakor hangsúlyozta: a világ az orosz–ukrán háború óta kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé vált, ezért minden eddiginél nagyobb szükség van egy átfogó katonai koncepcióra.

A részletek jelentős része titkosított, azonban a fő cél egyértelmű: a Bundeswehr létszámának és képességeinek jelentős bővítése. A tervek szerint a 2030-as évek közepére mintegy 460 ezer katonát állítanának készenlétbe, köztük jelentős tartalékosállománnyal.

Berlin célja, hogy a német hadsereget Európa legerősebb hagyományos fegyveres erejévé fejlessze. Rövid távon a védelmi képességek növelésére, középtávon kapacitásbővítésre, hosszú távon pedig technológiai fölény kialakítására törekednek.

A stratégia emellett kiemeli a toborzás nehézségeit is. A Bundeswehr jelenleg mintegy 185 ezer aktív katonával rendelkezik, ezért új programokat indítottak az önkéntesek számának növelésére, és felmerült a sorkatonaság visszaállításának lehetősége is.

A katonai stratégia mellett több kiegészítő dokumentumot is bemutattak, köztük a hadsereg képességprofilját és a tartalékosok fejlesztésére vonatkozó terveket. Ezek szintén nagyrészt titkosak, de céljuk a NATO-hoz való hozzájárulás erősítése és a nemzetvédelmi képességek bővítése.

A német kormány szerint a változó biztonsági környezet új szemléletet is megkövetel: rugalmasabbá tennék a Bundeswehr működését, és csökkentenék a bürokratikus terheket.

Miközben az ukrán haderő létszáma már most is jelentősen meghaladja a német tervekben szereplő számokat, Zelenszkij többször javasolta, hogy Európa építsen az ukrán fegyveres erőkre. A német stratégia azonban világossá teszi: Berlin saját hadseregét tekinti meghatározónak.

Borítókép: A Bundeswehr katonái az ünnepélyes eskütételen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu