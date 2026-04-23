Németország kimondta: Oroszország a fő fenyegetés, Európa legerősebb hadseregét építik

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius a stratégia bemutatásakor hangsúlyozta: a világ az orosz–ukrán háború óta kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé vált, ezért minden eddiginél nagyobb szükség van egy átfogó katonai koncepcióra.

A részletek jelentős része titkosított, azonban a fő cél egyértelmű: a Bundeswehr létszámának és képességeinek jelentős bővítése. A tervek szerint a 2030-as évek közepére mintegy 460 ezer katonát állítanának készenlétbe, köztük jelentős tartalékosállománnyal.

Berlin célja, hogy a német hadsereget Európa legerősebb hagyományos fegyveres erejévé fejlessze. Rövid távon a védelmi képességek növelésére, középtávon kapacitásbővítésre, hosszú távon pedig technológiai fölény kialakítására törekednek.