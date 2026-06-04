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Ha a 80-as vagy a 90-es években volt gyerek, ezt a kvízt imádni fogja!
Tamagocsi, Tetris, Gazdálkodj okosan! és sok más felejthetetlen kedvenc várja ebben a nosztalgikus kvízben. Mennyire emlékszik a gyerekkor legnépszerűbb játékaira?
Melyik játékban kellett egy sárga figurával pöttyöket gyűjteni egy labirintusban?
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