Brüsszel véglegesen jóváhagyta a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajnának

A fejlemények kapcsán Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője úgy fogalmazott:

A patthelyzet megoldódott.

Hangsúlyozta, hogy az orosz háborús gazdaság egyre nagyobb nyomás alá kerül, miközben Ukrajna jelentős támogatásban részesül.

Deadlock over. The EU just cleared the way for the €90-billion-loan for Ukraine and the 20th sanctions package.



Russia’s war economy is under growing strain, while Ukraine is getting a major boost.



We will provide Ukraine what it needs to hold its ground, until Putin… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 23, 2026

Brüsszel Ukrajna mellett áll

A döntés előzménye, hogy korábban Magyarország vétója akadályozta a megállapodást, amelyet most feloldottak. Ennek nyomán az Európai Unió egységesen léphet fel az ukrajnai háború finanszírozási és gazdasági kérdéseiben.

A kilencvenmilliárd eurós hitel az eddigi egyik legnagyobb pénzügyi csomag, amelyet az EU Ukrajna támogatására biztosít.

A forrás célja az ország működésének fenntartása, valamint a háború okozta gazdasági károk enyhítése. Az újabb szankciók és a pénzügyi csomag együtt azt jelzik, hogy az EU továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, miközben fokozni kívánja a nyomást Oroszországon.