Brüsszel véglegesen jóváhagyta a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajnának

A fejlemények kapcsán Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője úgy fogalmazott:
A patthelyzet megoldódott.
Hangsúlyozta, hogy az orosz háborús gazdaság egyre nagyobb nyomás alá kerül, miközben Ukrajna jelentős támogatásban részesül.
Brüsszel Ukrajna mellett áll
A döntés előzménye, hogy korábban Magyarország vétója akadályozta a megállapodást, amelyet most feloldottak. Ennek nyomán az Európai Unió egységesen léphet fel az ukrajnai háború finanszírozási és gazdasági kérdéseiben.
A kilencvenmilliárd eurós hitel az eddigi egyik legnagyobb pénzügyi csomag, amelyet az EU Ukrajna támogatására biztosít.
A forrás célja az ország működésének fenntartása, valamint a háború okozta gazdasági károk enyhítése. Az újabb szankciók és a pénzügyi csomag együtt azt jelzik, hogy az EU továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, miközben fokozni kívánja a nyomást Oroszországon.
