Brüsszel véglegesen jóváhagyta a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajnának

Az Európai Unió véglegesen jóváhagyta a kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot Ukrajna számára, miután megszűnt a korábbi patthelyzet – közölte az uniós soros elnökséget betöltő Ciprus.

Magyar Nemzet
Forrás: Le Figaro2026. 04. 23. 14:36
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Tetiana Dzhafarova Forrás: AFP
A fejlemények kapcsán Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője úgy fogalmazott: 

A patthelyzet megoldódott.

Hangsúlyozta, hogy az orosz háborús gazdaság egyre nagyobb nyomás alá kerül, miközben Ukrajna jelentős támogatásban részesül.

Brüsszel Ukrajna mellett áll

A döntés előzménye, hogy korábban Magyarország vétója akadályozta a megállapodást, amelyet most feloldottak. Ennek nyomán az Európai Unió egységesen léphet fel az ukrajnai háború finanszírozási és gazdasági kérdéseiben.

A kilencvenmilliárd eurós hitel az eddigi egyik legnagyobb pénzügyi csomag, amelyet az EU Ukrajna támogatására biztosít. 

A forrás célja az ország működésének fenntartása, valamint a háború okozta gazdasági károk enyhítése. Az újabb szankciók és a pénzügyi csomag együtt azt jelzik, hogy az EU továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, miközben fokozni kívánja a nyomást Oroszországon.

Borítókép: Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
