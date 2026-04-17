Európa előtt nehéz évtized áll: orosz fenyegetésre figyelmeztet a belga tábornok

Frederik Vansina kulcsfontosságúnak nevezte a katonai beruházások folytatását és Belgium, valamint Európa stratégiai autonómiájának megerősítését. Véleménye szerint 2030-ra Európa sokkal erősebb lehet, stratégiai autonómiája pedig már 2035-re megvalósulhat, ha az országok a GDP-jük 2 százalékánál jóval több befektetnek a védelmi képességek megerősítésébe. A volt vezérkari főnök aggasztónak nevezte, hogy Irán nukleáris fegyverekkel is rendelkezhet, Európára nézve ugyanakkor – álláspontja szerint – egy esetleges orosz agresszió jelent fenyegetést.

Frederik Vansina, belga tábornok megnevezte az Európára leselkedő legnagyobb veszélyt

A közel-keleti konfliktusnak nem szabad elterelni a a figyelmünket a fő fenyegetésről, amely számunkra Oroszország

– fogalmazott. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban nyílt háborús fenyegetés érkezett Moszkvából, európai városok kerültek a célkeresztbe.