Európa előtt nehéz évtized áll: orosz fenyegetésre figyelmeztet a belga tábornok

A globális instabilitás, de különösen az orosz fenyegetés miatt a nemzetközi helyzet a második világháború óta most a legbizonytalanabb – jelentette ki Frederik Vansina belga tábornok a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilapnak. A 2030-as évek nehéz időszak lesz Európa számára – hívta fel a figyelmet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 22:15
Frederik Vansina Forrás: AFP
Frederik Vansina kulcsfontosságúnak nevezte a katonai beruházások folytatását és Belgium, valamint Európa stratégiai autonómiájának megerősítését. Véleménye szerint 2030-ra Európa sokkal erősebb lehet, stratégiai autonómiája pedig már 2035-re megvalósulhat, ha az országok a GDP-jük 2 százalékánál jóval több befektetnek a védelmi képességek megerősítésébe. A volt vezérkari főnök aggasztónak nevezte, hogy Irán nukleáris fegyverekkel is rendelkezhet, Európára nézve ugyanakkor – álláspontja szerint – egy esetleges orosz agresszió jelent fenyegetést.

A közel-keleti konfliktusnak nem szabad elterelni a a figyelmünket a fő fenyegetésről, amely számunkra Oroszország

– fogalmazott. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban nyílt háborús fenyegetés érkezett Moszkvából, európai városok kerültek a célkeresztbe. 

Vansina megjegyezte, hogy óvatosnak kell lenni Iránnal is, ugyanis, ha hagyják, Teherán olyan fejlett technológiai képességekkel rendelkezhet, amelyekkel előbb-utóbb akár belga célpontok ellen is támadást indíthat. Hangoztatta, hogy a világ több táján jelentkező konfliktusok és a bizalom megszűnése kiszámíthatatlanságot eredményez. Véleménye szerint az oroszok második világháborús taktikájukhoz ragaszkodnak: 

teljes mértékben a puszta létszámra támaszkodnak, és nem tisztelik az emberi életet. 

Úgy vélte ugyanakkor, hogy nem kell orosz művelettől tartani Belgium területén, viszont az úgynevezett hibrid hadviselés már most jelen van sz országban. A 2030-as évek nehéz időszak lesz Európa számára – hívta fel a figyelmet. Noha az ukrajnai háború várhatóan véget ér, Vlagyimir Putyin orosz elnök több százezer harcedzett katonával és háborús gazdasággal meg fogja erősíteni a hadseregét annak érdekében, hogy fontos világpolitikai szereplő maradjon. 

Fel kell készülnünk [...] üzenetem az, hogy legyünk erősek európaiakként. Tegyük fegyveres erőinket olyan hatékonnyá, amennyire szükségük van kontinensünk védelmének biztosításához! 80 éven át az amerikaiak tették meg helyettünk, most magunknak kell megcsinálnunk. Nekünk, európaiaknak többet kell tennünk a saját védelmünkért

– mondta a La Libre újságírójának.

Borítókép: Frederik Vansina belga tábornok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
