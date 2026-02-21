Magyar PéterNémetországMerz

Magyar Péter a németek embere + videó

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója új elemzésében arra figyelmeztet, hogy a német politika történetében visszatérő mintázat rajzolódik ki, amely a kontinens feletti befolyásszerzésre és végső soron keleti irányú konfrontációra épül. Példaként Friedrich Merz müncheni felszólalását említette, majd kitért a német haderő litvániai jelenlétére. A Mindig péntek legújabb felvételében Magyar Péter szerepét is említi.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 9:00
Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója új elemzésében kiemeli, hogy a német politika történetében vissza-visszatérő mintázat figyelhető meg. Amikor Németország – történelmi formájától függetlenül – elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy hegemóniát gyakoroljon a kontinens fölött, akkor először a tőle délkeletre fekvő országokat akarja dominálni, aztán az egész kontinenst, végül az oroszok ellen indul, de a történet vége viszont mindig ugyanaz! – írja a Buzzsprout.com.

A Mindig péntek legújabb adásában Békés Márton Magyar Péter szerepéről beszél, aki német érdekeket szolgál ki
A Mindig péntek legújabb adásában Békés Márton Magyar Péter szerepéről beszél, aki német érdekeket szolgál ki
(Fotó: XXI. Század Intézet)

Az igazgató szerint nem egyszerű történelmi párhuzamról van szó akkor, amikor egy német kancellár nyíltan háborús tervekről beszél, és az egész európai közösséget bevonná egy konfliktusba. Példaként említi Friedrich Merz felszólalását a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon, ahol a német politikus Európa szerepvállalásáról és katonai felkészültségéről beszélt. 

A német kancellár azzal is elbüszkélkedett, hogy a német hadsereg létrehozott egy dandárt, amely jelenleg Litvániában tartózkodik, és ez az első alkalom, hogy ilyen nagy alakulat a saját területünkön kívül állomásozik a második világháború vége óta

– emelte ki Békés. Hangsúlyozta, hogy a 20. század tapasztalatai alapján Magyarországnak és a teljes közép-európai térségnek alapvető érdeke, hogy kimaradjon egy ilyen eszkalációból. A videóban kitér arra is, hogy a magyar belpolitikában is vannak olyan szereplők, akik a német érdekeket szolgálják ki és Magyar Péter politikai pozíciója ebben az összefüggésben értelmezhető. Figyelmeztetett: a történelem már többször megmutatta, milyen következményekkel jár, ha egy ország vezetése feltétel nélküli igazodást választ egy nagyhatalom irányába.

Nem csupán zavaró történelmi áthallás, ha egy német kancellár országa háborús terveiről beszél, sőt egész Európát belevinné abba. A múlt században láttunk már ilyet, és azt is tudjuk, hogy Magyarországnak, sőt Közép-Európa egészének létérdeke az ebből való kimaradás

– nyomatékosította az igazgató.

A Mindig péntek legújabb felvétele

Borítókép: Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu