Magyar Péter a németek embere + videó

Az igazgató szerint nem egyszerű történelmi párhuzamról van szó akkor, amikor egy német kancellár nyíltan háborús tervekről beszél, és az egész európai közösséget bevonná egy konfliktusba. Példaként említi Friedrich Merz felszólalását a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon, ahol a német politikus Európa szerepvállalásáról és katonai felkészültségéről beszélt.

A német kancellár azzal is elbüszkélkedett, hogy a német hadsereg létrehozott egy dandárt, amely jelenleg Litvániában tartózkodik, és ez az első alkalom, hogy ilyen nagy alakulat a saját területünkön kívül állomásozik a második világháború vége óta

– emelte ki Békés. Hangsúlyozta, hogy a 20. század tapasztalatai alapján Magyarországnak és a teljes közép-európai térségnek alapvető érdeke, hogy kimaradjon egy ilyen eszkalációból. A videóban kitér arra is, hogy a magyar belpolitikában is vannak olyan szereplők, akik a német érdekeket szolgálják ki és Magyar Péter politikai pozíciója ebben az összefüggésben értelmezhető. Figyelmeztetett: a történelem már többször megmutatta, milyen következményekkel jár, ha egy ország vezetése feltétel nélküli igazodást választ egy nagyhatalom irányába.