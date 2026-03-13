Verhetetlen árakkal vezetnek be hazánkban egy kínai autómárkát

Budapesten, az Autó, Motor és Tuning Show-n (AMTS) mutatkozik be először a hazai nagyközönségnek a világ tíz legnagyobb autógyártója közé tartozó, a szintén kínai BYD rovására már Európában is rohamléptekkel terjeszkedő Geely. A konszernszinten többek közt a Volvót és a Lotust is tulajdonló vállalat névadó márkája importőri központot nyitott Magyarországon, és a tervek szerint idén 15 márkakereskedést nyit – megfelelő szervizháttérrel és alkatrészbázissal –, négy éven belül pedig már 25-nél több szalont tervez működtetni. Mind az autókra, mind pedig az akkumulátorokra nyolc évig vagy 200 ezer kilométerig érvényes garanciát vállalnak, amiből három évet assistance szolgáltatás is kísér.

Ami a kezdetben két „újenergiás” SUV-modellt kínáló cég fő márkaértékeit illeti, komoly hangsúlyt fektetnek a családbarát helykínálatra, a tartósnak ígért Short Blade akkumulátorok biztonságos kialakítására, illetve a szintén saját fejlesztésű multimédia rendszerekre. Nemrég volt módunk kipróbálni a tisztán elektromos hajtású, 4,6 méter hosszú, 218 lóerős, magyar formatervező által rajzolt E5-öt, amelynek gazdag alapfelszereltégű Pro alapváltozata 14,99 millió forintos listaárat kap, a nagyobb akkuért (60,2 helyett 68,4 kWh) 400 ezer forint felár fizetendő, míg a Max csúcsfelszereltség 1,2 millió forintos többletet jelent. A minőséginek tűnő, de csak átlagos vezetési élményt adó E5-ről korábbi cikkünkben olvashat bővebben.

Ugyanez igaz a másik rajtvonalra álló Geelyre, a Starray EM-i nevű, 4,74 méter hosszú SUV-ra is, melynek hajtásában egy 1,5 literes benzinmotor is szerepet kap, elvégre plug-in hibridről van szó. Itt még kedvezőbb, és kategóriaelsőnek mondható árakat szabtak, ugyanis listaáron 12,99 millió forinttól indul a kínálat (a csúcsmodell ára 15,39 millió), ráadásul ebből az első ötszáz vásárló egymillió forintos kedvezményt kap. Még jobban járhat a kínai autómárka legelső száz ügyfele, mert ők mindkét modell esetében 230 voltos töltőkábelt, szőnyeggarnitúrát, akciós finanszírozási ajánlatot, 50 ezer forintos töltőkábelt és ingyenes kezdeti karbantartás kapnak, és közülük egyvalaki utazást is nyerhet – Kínába, többek közt a nagy falhoz.