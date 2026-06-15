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Lebukott kapitány miatt nyomoznak Kanadában: 17 évig vezetett utasszállítókat engedély nélkül a pilóta

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A BBC beszámolója szerint az Air Canada egyik pilótája közel két évtizeden át vezethetett utasszállító repülőgépeket úgy, hogy nem rendelkezett a munkaköréhez szükséges engedéllyel. A lebukott kapitány a gyanú szerint 17 év alatt csaknem 900 járatot teljesített és több millió dollárt keresett hamis papírokkal. Egy rutinellenőrzés buktatta le, vádat emeltek ellene.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 15:01
Az Air Canada egyik pilótája közel két évtizeden át vezethetett utasszállító repülőgépeket engedély nélkül – képünk illusztráció Forrás: AFP
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A cég hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága nem került veszélybe, mivel a pilóták félévente kötelező képzésen és ellenőrzésen vesznek részt. Nick Milinovich, a Peel Regionális Rendőrség helyettes vezetője elmondta, hogy Wall 27 éve dolgozik az Air Canadánál, pályafutását 1998-ban kezdte a légitársaságnál.

A nyomozók szerint a pilóta 2009 óta, vagyis attól kezdve, hogy kapitánnyá nevezték ki, hamis képesítésekkel igazolta alkalmasságát.

A kapitányi pozíció betöltéséhez a pilótáknak szakszolgálati engedélyre (ATPL) van szükség, amelynek megszerzéséhez többek között írásbeli vizsgákat kell teljesíteni.

Ez olyan, mintha egy háziorvosi engedéllyel rendelkező orvos agyműtétet végezne a rendelőjében

– érzékeltette a helyzet súlyosságát Milinovich. A rendőrség szerint Wall az elmúlt 17 évben több Boeing-repülőgépet is vezetett, mintegy 900 belföldi és nemzetközi járatot teljesített, miközben több millió dollárt keresett – a gyanú szerint mindezt a szükséges képesítés nélkül.

Hamis papírokkal repült a lebukott kapitány

A hatóságok szerint a csalás tavaly, egy rutinellenőrzés során derült ki, amikor eltéréseket találtak a pilóta engedélyéhez kapcsolódó dokumentumokban. A CNN beszámolója szerint az ügyben ezt követően vizsgálatot indított a kanadai közlekedési hatóság, a Transport Canada. A torontói Peel Regionális Rendőrség ezután bűnügyi nyomozást indított Wall ellen. A nyomozás során 

Wall engedélyét is górcső alá vették, amiről később kiderült, hogy hamis volt.

Június 1-jén hét bűncselekménnyel vádolták meg Wallt, köztük csalással és okirat-hamisítással, írja a Guardian. Az Air Canada közölte, hogy 

a pilóta rendelkezett érvényes kereskedelmi pilótaengedéllyel, a kanadai szabályok szerint kapitányi feladatok ellátásához szükséges ATPL-engedélye azonban nem volt. 

A légitársaság hangsúlyozta, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet. Közlésük szerint valamennyi pilótájukat átvilágították, és nem találtak további szabálytalanságot. Arra a kérdésre, hogyan maradhatott észrevétlen a csalás éveken át, Milinovich azt mondta: 

az ilyen elkövetők idővel rendkívül ügyessé válhatnak a megtévesztésben és a trükközésben.

Tizenkét ember halt meg egy ejtőernyősöket szállító repülőgép katasztrófájában az Egyesült Államokban

Lapunk arról is beszámolt, hogy tizenegy ejtőernyős és a pilóta vesztette életét, amikor lezuhant egy ejtőernyős cég által bérelt repülőgép az amerikai Missouri államban. A BBC beszámolója szerint a baleset vasárnap, helyi idő szerint 11 óra 20 perc körül történt a Butler Memorial repülőtér közelében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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