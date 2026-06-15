Lebukott kapitány miatt nyomoznak Kanadában: 17 évig vezetett utasszállítókat engedély nélkül a pilóta

A cég hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága nem került veszélybe, mivel a pilóták félévente kötelező képzésen és ellenőrzésen vesznek részt. Nick Milinovich, a Peel Regionális Rendőrség helyettes vezetője elmondta, hogy Wall 27 éve dolgozik az Air Canadánál, pályafutását 1998-ban kezdte a légitársaságnál.

A nyomozók szerint a pilóta 2009 óta, vagyis attól kezdve, hogy kapitánnyá nevezték ki, hamis képesítésekkel igazolta alkalmasságát.

A kapitányi pozíció betöltéséhez a pilótáknak szakszolgálati engedélyre (ATPL) van szükség, amelynek megszerzéséhez többek között írásbeli vizsgákat kell teljesíteni.

Ez olyan, mintha egy háziorvosi engedéllyel rendelkező orvos agyműtétet végezne a rendelőjében

– érzékeltette a helyzet súlyosságát Milinovich. A rendőrség szerint Wall az elmúlt 17 évben több Boeing-repülőgépet is vezetett, mintegy 900 belföldi és nemzetközi járatot teljesített, miközben több millió dollárt keresett – a gyanú szerint mindezt a szükséges képesítés nélkül.

🚨 ✈️FLASH l Digne d'un scénario de film": un pilote d'Air Canada a travaillé pendant 17 ans en tant que commandant de bord alors qu'il n'avait pas la licence exigée (avec un salaire annuel de près de 2 millions de dollars) pic.twitter.com/dYsIhdZuMt — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) June 13, 2026

Hamis papírokkal repült a lebukott kapitány

A hatóságok szerint a csalás tavaly, egy rutinellenőrzés során derült ki, amikor eltéréseket találtak a pilóta engedélyéhez kapcsolódó dokumentumokban. A CNN beszámolója szerint az ügyben ezt követően vizsgálatot indított a kanadai közlekedési hatóság, a Transport Canada. A torontói Peel Regionális Rendőrség ezután bűnügyi nyomozást indított Wall ellen. A nyomozás során

Wall engedélyét is górcső alá vették, amiről később kiderült, hogy hamis volt.