Üdvözlégy Máriát imádkozott a képviselő, kiakadt a kommunista polgármester + videó

Kiakadt a kommunista polgármester
A katolikus szimbólum használata és az ima láthatóan felháborította Bouyssou polgármestert, aki „politikai bűncselekménynek” nevezte a történteket, és azonnal felfüggesztette az ülést. „Ez szégyen, igazi botrány. Néhány óra alatt minden határt átléptetek” – kiáltotta Bouyssou, aki azzal vádolta Kevin Nadert, hogy „megbélyegezte az önkormányzati képviselőket”.
Az ivryi önkormányzati tanácsot még soha nem érte ilyen sértés.
A polgármester később Val-de-Marne prefektusához fordult, azzal vádolva Nadert, hogy aláássa a köztársasági értékeket és megosztottságot szít. Nader azzal védte meg a tettét, hogy szerinte csupán a polgármester „kettős mércéjére” kívánta felhívni a figyelmet. Nader szerint ellentmondásos, hogy az iszlám fejkendőt viselő nők jelen lehetnek az ülésen, miközben a városvezetés a vallási semlegesség elvét hangsúlyozza.
A szekularizmus vagy mindenkire érvényes, vagy senkire
– fogalmazott.
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