Üdvözlégy Máriát imádkozott a képviselő, kiakadt a kommunista polgármester + videó

Kevin Nader, an RN councillor in Ivry-sur-Seine, France, raised a crucifix and prayed the Hail Mary during a municipal council meeting after the communist mayor refused to ban the Islamic veil in the council chamber pic.twitter.com/0hJHT9nk73 — Sachin Jose (@Sachinettiyil) June 12, 2026

Kiakadt a kommunista polgármester

A katolikus szimbólum használata és az ima láthatóan felháborította Bouyssou polgármestert, aki „politikai bűncselekménynek” nevezte a történteket, és azonnal felfüggesztette az ülést. „Ez szégyen, igazi botrány. Néhány óra alatt minden határt átléptetek” – kiáltotta Bouyssou, aki azzal vádolta Kevin Nadert, hogy „megbélyegezte az önkormányzati képviselőket”.

Az ivryi önkormányzati tanácsot még soha nem érte ilyen sértés.

A polgármester később Val-de-Marne prefektusához fordult, azzal vádolva Nadert, hogy aláássa a köztársasági értékeket és megosztottságot szít. Nader azzal védte meg a tettét, hogy szerinte csupán a polgármester „kettős mércéjére” kívánta felhívni a figyelmet. Nader szerint ellentmondásos, hogy az iszlám fejkendőt viselő nők jelen lehetnek az ülésen, miközben a városvezetés a vallási semlegesség elvét hangsúlyozza.

A szekularizmus vagy mindenkire érvényes, vagy senkire

– fogalmazott.