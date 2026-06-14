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Üdvözlégy Máriát imádkozott a képviselő, kiakadt a kommunista polgármester + videó

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Vallási jelképek körüli vita miatt szakadt félbe egy francia önkormányzati ülés. Miután a kommunista polgármester elutasította az iszlám fejkendők és más vallási jelképek betiltására irányuló javaslatot, a Nemzeti Tömörülés egyik képviselője feszületet vett elő, majd hangosan elimádkozta az Üdvözlégy Máriát. A városvezető felháborodott az akción, Nader szerint azonban ő csak arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a vallási semlegesség elvét nem alkalmazzák mindenkire egyformán.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 6:14
Vallási jelképek körüli vita miatt szakadt félbe egy francia önkormányzati ülés Forrás: AFP
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Kiakadt a kommunista polgármester

A katolikus szimbólum használata és az ima láthatóan felháborította Bouyssou polgármestert, aki „politikai bűncselekménynek” nevezte a történteket, és azonnal felfüggesztette az ülést. „Ez szégyen, igazi botrány. Néhány óra alatt minden határt átléptetek” – kiáltotta Bouyssou, aki azzal vádolta Kevin Nadert, hogy „megbélyegezte az önkormányzati képviselőket”.

Az ivryi önkormányzati tanácsot még soha nem érte ilyen sértés.

A polgármester később Val-de-Marne prefektusához fordult, azzal vádolva Nadert, hogy aláássa a köztársasági értékeket és megosztottságot szít. Nader azzal védte meg a tettét, hogy szerinte csupán a polgármester „kettős mércéjére” kívánta felhívni a figyelmet. Nader szerint ellentmondásos, hogy az iszlám fejkendőt viselő nők jelen lehetnek az ülésen, miközben a városvezetés a vallási semlegesség elvét hangsúlyozza.

A szekularizmus vagy mindenkire érvényes, vagy senkire

– fogalmazott.

Óriási vitát követően döntött Franciaország a muszlim női viseletről

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy több hónapos vitát követően Franciaország 2023-ban úgy döntött, betiltja a muszlim női ruhadarab, az abaja viseletét az állami iskolákban – jelentette be az oktatási miniszter. A földig érő öltözéket egyre gyakrabban hordták az iszlám hívei az iskolákban, ami megosztottsághoz vezetett. 2010-ben Franciaország betiltotta a teljes arcot eltakaró fátyol nyilvános viselését is, ami az ötmilliós muszlim közösség haragját váltotta ki.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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