A francia diákokat megosztja a vallási szimbólumokra vonatkozó törvény

Nem enyhül Franciaországban az iskolákban a vallási jelképek viselésére vonatkozó törvény körülötti vita, maguk a diákok is sokat foglalkoznak a témával, derül ki abból a felmérésből, amit az Ifop közvélemény-kutató készített.

📊🏫Etude @IfopOpinion pour @LaiciteCnal : Les Enseignants du public et la Laïcité

Selon 57% des enseignants, la loi encadrant le port de signes et tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles fait l’objet de contestations par des élèves (+19 pts depuis 2018) pic.twitter.com/JtdGK2tLxk — Ifop Opinion (@IfopOpinion) June 15, 2023

A kutatás szerint a tanárok 57 százaléka számolt be arról, hogy a diákok rendszeresen vitáznak a vallási jelképek viselését tiltó 2004. március 15-i törvényről, ez az arány 19 százalékkal több, mint 2018-ban. Szintén 57 százalék nyilatkozott úgy, hogy a diákok szülei is foglalkoznak a témával, a megkérdezettek 30 százaléka szerint pedig a tanárok körében is téma a vallási jelképek iskolai viseletét tiltó törvény.

A tanárokat megkérdezték az öncenzúráról is és a válaszokból kiderül, hogy

egyre többen öncenzúrát kénytelenek alkalmazni a szekularizmus, a kritikai gondolkodás vagy a szólásszabadság oktatásában, hogy elkerüljék az esetleges incidenseket a diákokkal.

2018-hoz képest tizenegy százalékkal többen alkalmaznak öncenzúrát, jelenleg a tanárok 48 százaléka.

💬❌L’auto-censure des enseignants progresse : près de la moitié (48%) disent s’être déjà auto-censurés dans l’enseignement de la laïcité, de l’esprit critique, ou de la liberté d’expression pour éviter de possibles incidents provoqués par certains élèves (+11 pts depuis 2018) pic.twitter.com/ft0PvAvfX7 — Ifop Opinion (@IfopOpinion) June 15, 2023

A felmérés rákérdezett a szekularizmus helyzetére is, és a válaszokból kiderül, hogy a tanárok több mint kétharmada, 70 százalék szerint a szekularizmus veszélyben van ma Franciaországban, ez tizenegy százalékos növekedés 2018-hoz képest.

🏫Néanmoins, plus des deux tiers des enseignants (70%, dont 21% « tout à fait ») pensent que la laïcité est aujourd’hui en danger en France, soit une nette augmentation de 11 points par rapport à 2018 pic.twitter.com/YRIABCzSr5 — Ifop Opinion (@IfopOpinion) June 15, 2023

A vallási jelképek és öltözék viselése rendkívül nagy figyelmet kapott Franciaországban az utóbbi időben, miután ugrásszerűen megnőtt a muszlim viseletben iskolába járó diákok száma. Az ország déli részén lévő Nizza több intézményében azonban egy másik ügyben is komoly vita alakult ki. A város polgármestere, Christian Estrosi levélben értesítette Élisabeth Borne miniszterelnököt, hogy több nizzai iskolában is imádkoztak és néma csenddel emlékeztek meg Mohamed prófétáról muszlim diákok.

Prières musulmanes dans la cour par des élèves de CM1 et CM2, minute de silence pour Mahomet : l’inspecteur d’@AcademieNice m’a informé de faits extrêmement graves dans plusieurs écoles primaires de #Nice06.

J’ai immédiatement saisi @Elisabeth_Borne et le @prefet06. pic.twitter.com/h0Ir3OJhcl — Christian Estrosi (@cestrosi) June 15, 2023

A levélből kiderül, hogy egészen fiatal, 9 és 11 év közötti gyerekekről van szó és több nizzai iskola is érintett. A történtekről hírt adó Le Figaro megkérdezte az üggyel kapcsolatban az illetékes tankerületet, melynek vezetője megerősítette, hogy valóban történt több ilyen eset az elmúlt hetekben. Elmondása alapján május 16-án tíz muszlim kisdiák vett részt közös imán az iskolában, június 5-én pedig három velük egykorú tanuló tett hasonlóképp egy másik iskolában. Egy harmadik intézményben június 8-án egy 10-11 éves tanuló kezdeményezésére egyperces néma csenddel emlékeztek meg a muszlim diákok Mohamed prófétáról. A felsorolt eseteket radikalizálódás gyanúja miatt jelentették Alpes-Maritimes megye prefektusának. Összességében öt intézményről és körülbelül tizenöt diákról van szó, ami a tankerület szerint súlyos probléma, de ritka eseteknek számít.

Reagált a történtekre Pap Ndiaye oktatási miniszter is, aki elfogadhatatlannak nevezte az említett eseteket, Twitter-bejegyzésében azt írta, a francia kormány minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy érvényesítse az iskolákban a szekularizmus elvének betartását.

Les faits qui se sont passés dans 3 écoles primaires de Nice sont intolérables. Je mobilise immédiatement les équipes valeurs de la République.

En lien avec @cestrosi, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la laïcité dans nos écoles. https://t.co/RTUUpKMR5P — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) June 16, 2023

Nizza polgármestere, Christian Estrosi szerint nem vallási ügyről, hanem politikai provokációról van szó. A városvezető úgy véli, hogy felélénkült a szeparatizmus, aminek véget kell vetni. Estrosi nyilatkozott is a sajtónak a történtekkel kapcsolatban, elmondása alapján a miniszterelnök és az oktatási miniszter rendkívül komolyan veszi az eseteket, és mielőbbi visszajelzést várnak a hatóságoktól annak megállapítására, hogy vajon véletlen egybeesés-e, hogy a fent említett esetek szinte egy időben történtek.

Le Ministre @PapNdiaye et la Première ministre @Elisabeth_Borne prennent très au sérieux la situation remontée par l'@AcademieNice. Ils sont soucieux d'avoir rapidement des retours pour identifier s'il y a une source commune à ces phénomènes simultanés. pic.twitter.com/5vcxZclcp4 — Christian Estrosi (@cestrosi) June 16, 2023

A polgármester szerint nehezen hihető, hogy spontán történt Nizza több különböző iskolájában egyszerre a muszlim ima, ezért ébernek kell lenni.

Je ne peux pas imaginer qu'en même temps, dans plusieurs écoles distinctes de #Nice06, on voit ce phénomène se produire spontanément. Cette affaire est sérieuse, notre devoir est d'être vigilants, attentifs et lucides. pic.twitter.com/Pxq3ISJbwD — Christian Estrosi (@cestrosi) June 16, 2023

Nizza vezetője maximális támogatásáról biztosította a tanárokat és minden iskolai dolgozót, ígérete alapján Estrosi nem fogja hagyni, hogy ilyen cselekmények történjenek, majd hozzátette, hogy elítéli néhány szülő felelőtlen viselkedését, akik összeesküvés-elméleteket szőnek az ügy kapcsán.

