idezojelek
Poszt-trauma

Dermesztő pofon érkezett Magyar Péternek, nem akárhonnan jött a tasli

Egyre nevetségesebbé válik a Tisza Párt jelöltállítási folyamata.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar PéterTisza PártjelöltállításBartus László 2025. 11. 26. 5:17
0

A Tisza Párt már közel egy éve ígérgette, hogy nyilvánosságra hozza jelöltjei nevét. Többszöri halasztás után, nagy nehezen végül a múlt héten ez megtörtént. Azonban nem egészen úgy, ahogy azt a zsebmessiás előzetesen ígérte.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.

A kormánypártisággal még csak véletlenül sem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője nem kímélte Magyar Péter jelöltállítási mizériáját:

„Semmiféle önállóságuk, mozgásterük nem lesz, saját véleményük nem lehet. Ha nem azt csinálják, amit Magyar mond, Magyar kirúgja őket. Ezt talán még alá is íratja velük. Ezt láthatjuk az EP-frakcióba küldött embereinél. Hasonlóan működik a Fővárosi Közgyűlés »Tisza« frakciója. S minden jel szerint ugyanilyen lesz a »Tisza« (Magyar Péter) parlamenti frakciója is. A megválasztott képviselők nem a választóiknak, hanem Magyarnak felelnek. Ezzel meg is szűnt Magyar Péter felett a sokat emlegetett ellenzéki demokratikus kontroll. "

Az biztos, hogy egyre nevetségesebbé válik a Tisza Párt jelöltállítási folyamata. Már mém is lett belőle. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom remek videóban figurázta ki Magyar Péter pártját.

Azonban az az igazi pofon a Tiszának, ha az baloldalról érkezik. Most ez is megtörtént.

Borítókép: Bartus László (Fotó: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu