Dermesztő pofon érkezett Magyar Péternek, nem akárhonnan jött a tasli

Hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.

A kormánypártisággal még csak véletlenül sem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője nem kímélte Magyar Péter jelöltállítási mizériáját:

„Semmiféle önállóságuk, mozgásterük nem lesz, saját véleményük nem lehet. Ha nem azt csinálják, amit Magyar mond, Magyar kirúgja őket. Ezt talán még alá is íratja velük. Ezt láthatjuk az EP-frakcióba küldött embereinél. Hasonlóan működik a Fővárosi Közgyűlés »Tisza« frakciója. S minden jel szerint ugyanilyen lesz a »Tisza« (Magyar Péter) parlamenti frakciója is. A megválasztott képviselők nem a választóiknak, hanem Magyarnak felelnek. Ezzel meg is szűnt Magyar Péter felett a sokat emlegetett ellenzéki demokratikus kontroll. "