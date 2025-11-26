Dermesztő pofon érkezett Magyar Péternek, nem akárhonnan jött a tasli

A Tisza Párt már közel egy éve ígérgette, hogy nyilvánosságra hozza jelöltjei nevét. Többszöri halasztás után, nagy nehezen végül a múlt héten ez megtörtént. Azonban nem egészen úgy, ahogy azt a zsebmessiás előzetesen ígérte.
Hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk „lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni”, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.
A kormánypártisággal még csak véletlenül sem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője nem kímélte Magyar Péter jelöltállítási mizériáját:
„Semmiféle önállóságuk, mozgásterük nem lesz, saját véleményük nem lehet. Ha nem azt csinálják, amit Magyar mond, Magyar kirúgja őket. Ezt talán még alá is íratja velük. Ezt láthatjuk az EP-frakcióba küldött embereinél. Hasonlóan működik a Fővárosi Közgyűlés »Tisza« frakciója. S minden jel szerint ugyanilyen lesz a »Tisza« (Magyar Péter) parlamenti frakciója is. A megválasztott képviselők nem a választóiknak, hanem Magyarnak felelnek. Ezzel meg is szűnt Magyar Péter felett a sokat emlegetett ellenzéki demokratikus kontroll. "
Az biztos, hogy egyre nevetségesebbé válik a Tisza Párt jelöltállítási folyamata. Már mém is lett belőle. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom remek videóban figurázta ki Magyar Péter pártját.
Azonban az az igazi pofon a Tiszának, ha az baloldalról érkezik. Most ez is megtörtént.
Borítókép: Bartus László (Fotó: Facebook)
