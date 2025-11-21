idezojelek
Poszt-trauma

Ismert politikai elemző zúzta porrá Magyar Péter ördögi tervét, durván nekiestek a tiszások

Elég az erőszakból!

Csépányi Balázs
Magyar Péter XXI. Század Intézet Tisza Párt Deák Dániel Nagy Attila Tibor 2025. 11. 21.
0

Nagy a baj a Tisza Pártnál. Magyar Péter ingerültsége és tehetetlen dühe teljesen átragadt a híveire. Nem tudják elviselni, ha bárki kritikával illeti a zsebmessiást.

Magyar Péter
Magyar Péter - (Fotó: Balint Szentgallay / AFP)

Nagy Attila Tibor az Indexen írt egy vitriolos véleménycikket, amiben nagyon kemény bírálatot fogalmazott meg a Tisza Párt jelöltállításával és jelöltjeivel kapcsolatban:

„Magyar Péter egyet tehet: vasmarokkal irányítja a Tisza választókerületi képviselő-jelöltjeit, csak nagyon ritkán engedi őket nyilatkozni (amíg nem beszélnek, addig nincs baj) és arra kéri a választókat, hogy a tiszás jelölteknél nézzék el az amatőrséget, csak a Tisza logót nézzék, Orbán Viktor elzavarásának nagy, magasztos ügyét. Csakhogy egy-egy rossz egyéni jelölt tud rontani helyben a párt eredményén, egy jó jelölt meg hozzá tud tenni. Erről a Fidesznek bőséges tapasztalatai vannak. A Tiszának emellett még a félreállni nem kívánó más ellenzéki jelöltekkel is szembe kell néznie, akik – ha kis mértékben is – megoszthatják úgy az ellenzéki szavazótábort, hogy az a Tiszának fájjon, főleg, kiélezett helyzetben. Előbb azonban november végéig még le kellene folytatni botránymentesen ezt a tiszás jelöltállítást.”

A baloldali elemző korábban több megszólalásával kiverte már a biztosítékot a felhergelt Tisza-hívőnél. A megengedhetetlen, erőszakos hangnem mostanra olyan szintre lépett, hogy a tiszás kommentelők már azzal fenyegették meg, hogy kalapáccsal fogják beverni a fejét.

Ez az agresszió és gyűlöletcunami arra késztette Deák Dánielt, hogy felemelje a szavát az erőszak ellen.

„Felszólítom Magyar Pétert, hogy fékezze meg a felhergelt híveit. Azért, mert valakinek más a véleménye, attól még nem kell vállalhatatlan stílusban támadni, életveszélyesen megfenyegetni”  – üzente a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Tisza Párt elnökének közösségi oldalán. Deák a szolidaritását fejezte ki Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző felé, akit a tiszások életveszélyesen megfenyegettek, mert volt egy Magyar Péter számára kedvezőtlen elemzői meglátása.

Ide vezetett Magyar Péter folyamatos hergelése. A Tisza Párt elnöke kiengedte a gyűlölet szellemét a palackból és most már nagyon nehéz lesz visszaparancsolni.

Megálljt kell parancsolni az erőszaknak, mert a gyűlölet nem pálya!

Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

