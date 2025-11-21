Ismert politikai elemző zúzta porrá Magyar Péter ördögi tervét, durván nekiestek a tiszások

Nagy a baj a Tisza Pártnál. Magyar Péter ingerültsége és tehetetlen dühe teljesen átragadt a híveire. Nem tudják elviselni, ha bárki kritikával illeti a zsebmessiást.
További Poszt-trauma híreink
Nagy Attila Tibor az Indexen írt egy vitriolos véleménycikket, amiben nagyon kemény bírálatot fogalmazott meg a Tisza Párt jelöltállításával és jelöltjeivel kapcsolatban:
„Magyar Péter egyet tehet: vasmarokkal irányítja a Tisza választókerületi képviselő-jelöltjeit, csak nagyon ritkán engedi őket nyilatkozni (amíg nem beszélnek, addig nincs baj) és arra kéri a választókat, hogy a tiszás jelölteknél nézzék el az amatőrséget, csak a Tisza logót nézzék, Orbán Viktor elzavarásának nagy, magasztos ügyét. Csakhogy egy-egy rossz egyéni jelölt tud rontani helyben a párt eredményén, egy jó jelölt meg hozzá tud tenni. Erről a Fidesznek bőséges tapasztalatai vannak. A Tiszának emellett még a félreállni nem kívánó más ellenzéki jelöltekkel is szembe kell néznie, akik – ha kis mértékben is – megoszthatják úgy az ellenzéki szavazótábort, hogy az a Tiszának fájjon, főleg, kiélezett helyzetben. Előbb azonban november végéig még le kellene folytatni botránymentesen ezt a tiszás jelöltállítást.”
További Poszt-trauma híreink
A baloldali elemző korábban több megszólalásával kiverte már a biztosítékot a felhergelt Tisza-hívőnél. A megengedhetetlen, erőszakos hangnem mostanra olyan szintre lépett, hogy a tiszás kommentelők már azzal fenyegették meg, hogy kalapáccsal fogják beverni a fejét.
Ez az agresszió és gyűlöletcunami arra késztette Deák Dánielt, hogy felemelje a szavát az erőszak ellen.
„Felszólítom Magyar Pétert, hogy fékezze meg a felhergelt híveit. Azért, mert valakinek más a véleménye, attól még nem kell vállalhatatlan stílusban támadni, életveszélyesen megfenyegetni” – üzente a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Tisza Párt elnökének közösségi oldalán. Deák a szolidaritását fejezte ki Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző felé, akit a tiszások életveszélyesen megfenyegettek, mert volt egy Magyar Péter számára kedvezőtlen elemzői meglátása.
További Poszt-trauma híreink
Ide vezetett Magyar Péter folyamatos hergelése. A Tisza Párt elnöke kiengedte a gyűlölet szellemét a palackból és most már nagyon nehéz lesz visszaparancsolni.
Megálljt kell parancsolni az erőszaknak, mert a gyűlölet nem pálya!
Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép/YouTube)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
Négy férfi „házasságának” megáldása
Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.
Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Magyar Péter elképesztő beismeréssel rántotta le a leplet a Tisza Pártról
Spontán öngyulladás lett az eredménye az internetes ámokfutásnak.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Erőszakra dresszírozva
Európa a patrióta erőké lesz
Amiért Orbán Viktor „kel és fekszik”
Túl a mélyponton: ezt hozta a futballdiplomácia
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Hont András könyörtelenül leleplezte Magyar Péter jelöltjeit
Lehullt a lepel a jelöltállításról, Kéri akcióba lendült.
Orbán véresszájú ellenfele ismét piszkoskodni próbált, de nem jött be neki
Támad az egykori SZDSZ.
Kétségbeejtő hír érkezett Magyar Péternek, nincs vége a vesszőfutásának
A számok nem hazudnak.
Török Gábor csúnyán mattolta Magyar Pétert, ezt nem láttuk jönni
Ennyi!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
Négy férfi „házasságának” megáldása
Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.
Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Magyar Péter elképesztő beismeréssel rántotta le a leplet a Tisza Pártról
Spontán öngyulladás lett az eredménye az internetes ámokfutásnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!