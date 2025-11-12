Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Megmondom őszintén, hogy nagyon vártam már, hogy végre a jobboldal is keményen beleálljon a vitákba. A baloldal már nagyon régóta nem válogat az eszközökben, hazudik, hergel, fröcsög és gyűlöletet kelt. Összehangolt támadások egész sorát tapasztalhattuk meg az elmúlt években.
További Poszt-trauma híreink
Mostanra a felkent baloldali megmondóemberek kiegészültek olyan influenszerekkel és zenészekkel is, akik pár éve még egyáltalán nem politizáltak. Mostanra már kimondhatjuk, hogy minden fronton támadnak és módszeresen ferdítik el az igazságot, megfertőzve ezzel tömegeket. Az utóbbi időben annyiban pozitív irányban változott a kép, hogy már a jobboldal prominensei is keményen visszaszólnak, válaszolnak a balos hazugságokra. Kocsis Máté az intelligens humorával, Menczer Tamás a tűpontos megszólalásaival végre oda-oda csap a balos fröcsögőknek, felnyitva ezzel sok-sok ember szemét.
További Poszt-trauma híreink
Ezúttal Rákay Philip mutatta meg, hogy ki a legény a gáton, remek bejegyzésével kőkeményen monda bele Magyar Péter arcába az igazságot:
„A Magyar Péter nevű beteg most éppen arról hazudozik, hogy a Trump-féle pénzügyi védőpajzs pont olyan, mint Gyurcsányék IMF-hitele, ami szerinte nem más, mint a súlyos államcsőd jele. HA-ZU-DIK Persze bármit fabulálhat ez a morális nulla, a követői jó része – mindenféle háttértudás vagy akár a kritikai gondolkodás picinyke csírája nélkül – oly boldogan nyeli Bütyök hülyébbnél hülyébb kinyilatkoztatásait, ordenáré hazugságait, mint háziszárnyas a nokedlit. A tény az, hogy a védőpajzs NEM MENTŐCSOMAG, hanem egy olyan eszköz, ami – háttérben az USA-val – komoly bizalmat épít a nemzetközi pénzpiacokon Magyarországnak, ráadásul remek szolgálatot tehet például a forint elleni szándékos, spekulatív pénzügyi támadások esetén is, hiszen ki tudja azokat védeni, megóvva ezzel a magyar gazdaságot. Természetesen arról nem beszél ez a Magyar nevezetű felforgató, hogy egy ilyesféle védőpajzsot normális esetben Brüsszeltől kellene kapnunk, de az ő remek elvtársaitól nemhogy védelmet nem várhatunk, hanem éppen ők azok, akik a saját, nekünk járó uniós forrásokkal is zsarolnak bennünket, szorongatva ezzel a magyar költségvetést. (…)”
További Poszt-trauma híreink
Végre, végre! Csak ebből értenek, nem szabad hagynunk, hogy bármilyen hazug vagy valótlan állítás gyökeret verjen az emberek fejében. Mindent meg kell válaszolni, mindent helyre kell tenni, a hamis híreket be kell mutatni, le kell könyörtelenül leplezni az álhíreket! Mindezt természetesen kulturáltan, higgadtan, nem fröcsögve, mint ahogy azt ők teszik.
Kemény harc, kemény küzdelem vár ránk, de állunk elébe.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Rákay Philip (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
Négy férfi „házasságának” megáldása
Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.
Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Magyar Péter elképesztő beismeréssel rántotta le a leplet a Tisza Pártról
Spontán öngyulladás lett az eredménye az internetes ámokfutásnak.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A BBC függetlensége a sírba szállt
Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent
Narancssárga nyakkendőben
A legnagyobb Fidesz-győzelem jön
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Hont András rátaposott Magyar Péter tyúkszemére, nagy igazságot mondott ki
A Tisza Párt trollhadserege a vereség felé menetel.
Puzsér Róbert lekevert egy hatalmas pofont Magyar Péternek
Így múlik el a világ dicsősége.
Aranyosi Péter megkapta a kegyelemdöfést, lecsapott rá a balosok rémálma
Sarokba lett állítva Magyar Péter házi humoristája.
Az öt legjobb Liam Neeson-film – Schindler listája + videó
Steven Spielberg mesterműve nem szórakoztatni akar, hanem emlékeztetni és tanítani.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karigeri és az égető teendők
A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.
Négy férfi „házasságának” megáldása
Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.
Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Magyar Péter elképesztő beismeréssel rántotta le a leplet a Tisza Pártról
Spontán öngyulladás lett az eredménye az internetes ámokfutásnak.