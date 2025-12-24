Megtalálták a lezuhant repülőgép feketedobozát

A tárcavezető, aki maga is ellátogatott a szerencsétlenség helyszínére elmondta, hogy megkezdték a doboz vizsgálatát. Bejelentéséből kiderült, hogy a fedélzeten – Mohammed Ali Ahmed al-Haddad vezérkari főnökkel együtt – nyolcan utaztak, jóllehet kedden öt utasról adtak hírt.

Mentőakció tagjai a lezuhant gép miatt Törökországban (Fotó: AFP)

Az újabb tájékoztatás szerint az áldozatok al-Haddad, a líbiai fegyveres erők négy másik tagja – El-Fitúri Grejbil, a szárazföldi erők parancsnoka, Mahmúd el-Katávi tábornok, a hadsereg gyártásért felelős vezetője, Mohammed el-Aszávi Diáb, a vezérkari főnök tanácsadója és Mohammed Omár Mahdzsúb, a hadsereg egyik fotósa –, valamint a személyzet három tagja.