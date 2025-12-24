ankaralíbiadassault falcon 50törökországrepülőgép

Megtalálták a lezuhant gép roncsát Törökországban

Ankara közelében lezuhant egy magánrepülőgép, amelyen Muhammad Ali Ahmad al-Haddad líbiai katonai vezető és négy magas rangú kísérője, valamint a háromfős legénység tartózkodott. Mindannyian életüket vesztették a szerencsétlenségben, amely állítólag műszaki hiba miatt következett be, miközben a delegáció hivatalos törökországi látogatásról tért haza. A tripoli kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.

Kozma Zoltán
2025. 12. 24. 7:04
Keresési és mentési műveletek a roncsok környékén (Fotó: AFP)
Líbia katonai vezetője, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad meghalt egy repülőgép-szerencsétlenségben Törökországban, miután hivatalos látogatást tett Ankarában. A Dassault Falcon 50 típusú magánrepülőgép az ankarai Esenboga repülőtérről indult Líbia felé. Körülbelül 40 perccel a felszállás után a pilóta műszaki hibát jelentett, majd megszakadt a kapcsolat a légiforgalmi irányítással. 

A lezuhant gép utasai meghaltak (Fotó: AFP)

A gép Ankara déli részétől mintegy 70 kilométerre zuhant le, a becsapódáskor felrobbant, és a fedélzeten tartózkodó összesen nyolc ember életét vesztette. A líbiai miniszterelnök, Abdul-Hamid Dbeibah Facebookon erősítette meg a tragikus balesetet, és háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.

Törökország szoros szövetségesi viszonyt ápol a tripoli székhelyű, ENSZ által elismert líbiai kormánnyal, és katonai támogatást nyújt neki.

A líbiai vezérkari főnököt szállító repülőgép roncsait később megtalálták Törökországban. 

A Haymana térségében végrehajtott kutató-mentő műveletek eredményeként felfedezték egy radarokról eltűnt repülőgép roncsait

– áll a jelentésekben.

Líbia 2011 óta, Moammer Kadhafi bukása óta polgárháború sújtotta ország, ahol két rivalizáló kormányzat működik: a nyugati, tripoli székhelyű Dbeibah-kormány és a keleti, orosz támogatással működő Oszama Hammad vezette adminisztráció. Al-Haddad a nyugati kormányzat kulcsfigurája volt, és fontos szerepet játszott az ország katonai egységesítésére irányuló nemzetközi erőfeszítésekben.

Borítókép: Keresési és mentési műveletek a roncsok környékén (Fotó: AFP)

