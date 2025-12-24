Megtalálták a lezuhant gép roncsát Törökországban

Líbia katonai vezetője, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad meghalt egy repülőgép-szerencsétlenségben Törökországban, miután hivatalos látogatást tett Ankarában. A Dassault Falcon 50 típusú magánrepülőgép az ankarai Esenboga repülőtérről indult Líbia felé. Körülbelül 40 perccel a felszállás után a pilóta műszaki hibát jelentett, majd megszakadt a kapcsolat a légiforgalmi irányítással.

A lezuhant gép utasai meghaltak (Fotó: AFP)

A gép Ankara déli részétől mintegy 70 kilométerre zuhant le, a becsapódáskor felrobbant, és a fedélzeten tartózkodó összesen nyolc ember életét vesztette. A líbiai miniszterelnök, Abdul-Hamid Dbeibah Facebookon erősítette meg a tragikus balesetet, és háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.

Törökország szoros szövetségesi viszonyt ápol a tripoli székhelyű, ENSZ által elismert líbiai kormánnyal, és katonai támogatást nyújt neki.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını açıkladı. #Libyaheyet #Uçakkazası #MedGündem… pic.twitter.com/CpNYZhSLHg — Med Gündem (@MedGundem) December 24, 2025

A líbiai vezérkari főnököt szállító repülőgép roncsait később megtalálták Törökországban.

A Haymana térségében végrehajtott kutató-mentő műveletek eredményeként felfedezték egy radarokról eltűnt repülőgép roncsait

– áll a jelentésekben.