Megtalálták a lezuhant gép roncsát Törökországban

Líbia katonai vezetője, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad meghalt egy repülőgép-szerencsétlenségben Törökországban, miután hivatalos látogatást tett Ankarában. A Dassault Falcon 50 típusú magánrepülőgép az ankarai Esenboga repülőtérről indult Líbia felé. Körülbelül 40 perccel a felszállás után a pilóta műszaki hibát jelentett, majd megszakadt a kapcsolat a légiforgalmi irányítással.
A gép Ankara déli részétől mintegy 70 kilométerre zuhant le, a becsapódáskor felrobbant, és a fedélzeten tartózkodó összesen nyolc ember életét vesztette. A líbiai miniszterelnök, Abdul-Hamid Dbeibah Facebookon erősítette meg a tragikus balesetet, és háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.
Törökország szoros szövetségesi viszonyt ápol a tripoli székhelyű, ENSZ által elismert líbiai kormánnyal, és katonai támogatást nyújt neki.
A líbiai vezérkari főnököt szállító repülőgép roncsait később megtalálták Törökországban.
A Haymana térségében végrehajtott kutató-mentő műveletek eredményeként felfedezték egy radarokról eltűnt repülőgép roncsait
– áll a jelentésekben.
